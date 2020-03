Walgelijk! Gökmen T. drijft de spot met onze rechtstaat! ‘T. geeft kusmondjes richting officier van justitie’

De rechtszaak naar de aanslag is begonnen, en zoals we eerder schreven viel er vuurwerk te verwachten. Gökmen T. moet onder dwang verschijnen, wat al een aanfluiting is. Eenmaal bij binnenkomst in de rechtszaal drijft hij direct de spot met onze rechtstaat, het is een treurig schouwspel. Want wat voor invloed heeft een zware straf op iemand die onze rechtstaat toch niet accepteert.

Tekenaar @PetraUrban heeft beter zicht op de verdachte, en ziet hem kusmondjes geven richting de officieren van justitie, en zijn tanden bloot grijnzen. #tramschutter — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) March 2, 2020

Wat een vreselijk gezicht moet dit zijn voor de vele nabestaanden en slachtoffers die vandaag aanwezig zijn bij de rechtszaak van de terreurgek Gökmen T., die alle regels en fatsoen aan zijn laars lapt.

Gökmen T. geeuwt hoorbaar. “Van de spanning?”, vraagt voorzitter Ruud Veldhuisen. Geen antwoord. #tramschutter — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) March 2, 2020

Het moge vrij duidelijk zijn dat Gökmen T. niet onder de indruk is van onze rechtstaat, dit lag uiteraard volledig in de lijn der verwachtingen. Al vanaf het begin predikte dat hij onze westerse waarden en normen en rechtstaat secundair achtte. Hij luistert liever naar zijn ‘sky-daddy’ met sharia-achtige taferelen.

Voor de rechtbank uiteraard een uiterst lastig geval, want hoe kan je iemand tot orde manen als het hem toch geen ene zak interesseert wat een stel Nederlandse rechters zeggen.

Rond de ogen van Gökmen T. ontstaan diepe kraaienpoten. Hij lacht. #tramschutter — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) March 2, 2020

Als we dit soort dingen lezen dan hopen we dat het OM een flinke straf eist, zo iemand verdient het niet om meer om op vrije voeten door onze samenleving te lopen. Wat een walgelijke vertoning van een compleet gestoorde gek.

Gökmen T. lacht als de voorzitter vertelt hoe de paniekerige passagiers probeerden om de tramdeuren open te krijgen. #tramschutter — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) March 2, 2020