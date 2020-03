Walgelijk! NPO programma ‘Flikken Maastricht’ doet doodleuk mee aan demonisering Forum voor Democratie

Dat de NPO niks moet hebben van Forum voor Democratie en voorman Thierry Baudet dat weet inmiddels iedereen wel, toch worden ze steeds geniepiger in hun afkeer jegens Baudet en consorten. Scherpe kijkers van het programma ‘Flikken Maastricht’ zagen iets opmerkelijks. Ze spotte een antifa-achtige sticker.

De NPO gaat over lijken met hun smerige geraffineerde propaganda jegens FVD. Flikken Maastricht; “fuck FVD” sticker volop in beeld. Hier is zorgvuldig over nagedacht. Graag delen. pic.twitter.com/dNGwS3RgP8 — NEE TEGEN MSM (@NEETEGENMSM1) March 14, 2020

De NPO blijft doodleuk doorgaan met hun sneren uitdelen richting Forum, daar waar vroeger iedereen meedeed aan PVV-bashen is men nu massaal Baudet aan het demoniseren.

Ongelukje, toeval of expres, wie zal het zeggen. Wel is het uitermate ongelukkig dat dit weer bij de NPO gebeurt. Het predicaat ‘onpartijdige omroep’ is complete kolder. De NPO is niets anders dan een partijspreekbuis van het links-liberale gedachtegoed.

Het ‘plaktivisme’ – een soort van sticker-oorlog – lijkt sowieso weer terug van weggeweest, wie een wandeling maakt door de grote Randstad steden zal zien dat de stickers – met soms ludieke en soms misselijkmakende boodschappen – weer terug zijn van weggeweest.

Toch fijn dat de NPO even reclame maakt voor de ‘fck FVD’-stickers. Wellicht dat men nu deze stickers massaal gaat hamsteren in plaats van wc-papier.