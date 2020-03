Walgelijk! Universitair docent Nadia Bouras doet gezellig mee met mensen beoordelen op hun huidskleur! ‘Je zal maar blank zijn’

Wat is dat toch met universitaire docenten die hun afkeur voor alles wat niet binnen hun paradigma past meteen moeten framen of demoniseren? Van ‘Waar is Folkert?’-roepers tot docenten die ‘blankheid’ verachten. Het houdt niet op helaas. Zij voelen zich zo moreel verheven boven de rest dat ze iedereen die een andere mening heeft direct als ‘fout’ bestempelen. Walgelijk dit.

Lord, give me the confidence of a mediocre white man. pic.twitter.com/V81vT7hpal — Nadia Bouras (@NadiaBouras) March 11, 2020

Het zou je docent maar zijn op de Universiteit van Leiden, dan weet je direct dat je diploma ook vrij weinig waard is. Het meest erge is nog wel dat ze zich bedient met een Engelse term zodat dit wat minder erg oogt. Maar waar links vaak de mond vol van heeft – terecht of onterecht – doet zij nu ook gewoon. Ze maakt gewoon een keiharde, racistische opmerking over Richard de Mos. Maar als zij iemand beoordeelt op zijn of haar huidskleur dan is het ineens ‘acceptabel’? Natuurlijk niet!

Maarja omgekeerd racisme, of ‘reversed racism’ is natuurlijk niet erg binnen het linkse goedmensengedachtegoed.

Sodemieter op en neem je trollen mee. Misselijkmakende gaat die je bent. — Nadia Bouras (@NadiaBouras) March 11, 2020

En ondertussen moet ze het ook niet zo hebben van vrijheid van meningsuiting voor mensen met een andere mening. Wat een verrassing….

In het verleden heeft zal eerder laten zien dat ze een huichelachtige mening heeft. Zoals we wel vaker zien bij dat soort linke types.

Het is spijtig om te zien dat een uitgerekend een docent zo openlijk haar ongefundeerde gal durft te spuiten. Zal ze dit in de collegezalen ook doen?