Walgelijke video: haatjongeren trappen 53-jarige man aan gort, want hij vroeg om afstand te houden om corona

De ziekste video van de week is gevonden en komt uit het Zuid-Hollandse Rijswijk. Daar schopte een hele kudde hatelijke geweldsjongeren een 53-jarige man finaal in elkaar. De ‘misdaad’ van deze man? Hij vroeg de roekeloze tuigjeugd om wat afstand te houden in verband met het coronavirus.

HARRY TV, SCHOKKENDE #VIDEO – 53-jarige man uit Rijswijk zwaar mishandeld door groep jongeren, nadat hij vroeg om afstand terwijl hij met zijn vriendin op het pad van de Laan van Wateringse Veld liep. De man liep zware verwondingen op.#coronanl #mishandeling #rijswijk #jongeren pic.twitter.com/x6XeEklf8O — HARRY TV ❌ (@Harry_TV1) March 29, 2020

Met ene hele horde lafhartige geweldstieners een man van 53 in elkaar schoppen, dat verdient sowieso geen schoonheidsprijs. Of welke prijs dan ook. Maar deze man compleet aftuigen omdat hij vroeg om een bescheiden beetje bij te dragen aan het uitroeien van nationale volksvijand nummer 1 – het coronavirus? Dat is gewoon niet meer of minder dan landverraad plegen.

Toch is dat precies wat een hele serie jongeren in het Zuid-Hollandse Rijswijk, vlakbij Den Haag, meende te moeten doen vorige week woensdag. Rijswijk.tv heeft het gehele, trieste verhaal:

“Een man uit Rijswijk is afgelopen woensdag zwaar mishandeld. De man wilde met zijn vriendin langs een grote groep jongeren lopen en vroeg of ze ruimte wilde maken om de anderhalve meter in acht te nemen, zo schrijft het AD. Het incident vond plaats aan het pad van de Laan van Wateringse Veld. In eerste instantie leek het er op dat de jongeren de man en zijn vriendin de ruimte wilden geven, maar toen ze de jongeren voorbij liepen werd de man aangevallen. De man is geslagen en geschopt door verschillende jongeren.”

En het ergste van allemaal: deze gewetenloze kopschoppers lopen nog vrij rond. Wie helpt deze tuiglui identificeren? We (of liever gezegd: de politie) horen het natuurlijk dolgraag!