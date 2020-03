Wereldwijd bijna een miljoen besmettingen, 52.000 in één dag en bijna 42.000 doden

De meeste landen hebben inmiddels hun recentste cijfers met betrekking tot corona weer gedeeld. Italië, Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn weer hard getroffen. Van afremming lijkt nog steeds geen sprake.

Bijna een miljoen

Italië is de 100.000 vastgestelde besmettingen ruim voorbij. Spanje lijkt die grens morgen te passeren en de Verenigde Staten zou morgen wel eens de 200.000 besmettingen voorbij kunnen gaan. Over de hele wereld zijn er nu meer dan 840.000 vastgestelde besmettingen geteld. 620.000 daarvan staan nog als active cases aangeduid. Dat zijn mensen die nog niet genezen zijn verklaard en/of momenteel vechten voor hun leven (31.500 op dit moment). Daarentegen zijn er ook 176.000 mensen inmiddels hersteld!

Doden

Wereldwijd zijn er tot nu toe 41.400 doden geregistreerd. Over een dag of twee tikken we wereldwijd de 4.000 doden per dag aan. Het dodental groeit namelijk sinds medio maart met meer dan 10 procent per dag.

Dikke korrel zout

Dit zijn de officiële cijfers: sommige landen testen veel, andere landen testen weinig. De één hanteert andere definities dan de ander. Zowel qua besmettingen als qua dodental zijn de officiële cijfers dus eerder een voorzichtige indicatie van de omvang van het probleem, en totaal niet betrouwbaar om de effectiviteit van beleid mee te berekenen.

De VS zit nu al bijna op 200.000 gevallen en heeft met 3.573 doden nu al 250 doden meer dan China. En de VS reageerde wat dat betreft net zo laat als China, toen dat land het voor het eerst constateerde. Toch registreren die ‘maar’ 80.000 gevallen en 3.305 doden. Italië reageerde ook te laat en is die 80.000 ruimschoots voorbij, maar heeft vier keer zoveel doden. India hoor je nog steeds weinig over, behalve dat daar wordt gedreigd om lockdown-overtreders neer te schieten.