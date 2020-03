‘Wie de coronavirus lockdown negeert, wordt ter plekke neergeschoten!’

Gewoon neergeschoten worden op straat omdat je je niet aan de lockdownmaatregelen houdt: het klinkt luguber, maar in een deelstaat van India zijn ze deze verregaande straf nu daadwerkelijk aan het overwegen. Deelstaatpremier Rao zegt dat hij geen keuze heeft als zijn onderdanen zich onbezonnen blijven gedragen. Een lockdown is immers een lockdown.

In India nemen ze geen halve maatregelen omtrent het coronavirus! Het gehele land is afgelopen nacht in een wekenlange lockdown gestopt door de nationale regering. Handhaving daarvan komt echter op het bord van de deelstaten. En de minister-president van de deelstaat Telangana, de conservatief K. Chandrashekar Rao, is niet blij met de initiële reactie van de Indiërs in zijn staat. Die hebben in groten getale de regeringsmaatregelen genegeerd de afgelopen dagen.

Rao kondigt aan dat hij niet van plan is lui de hand boven het hoofd te houden. Sterker nog: wie zich gewoon op straat bevindt, loopt het risico ter plekke te worden neergeschoten door de politie. En wellicht ook nog door het leger, als de straten niet leeg blijven. Rao zegt:

“Telangana CM K Chandrasekhar Rao on Tuesday said he will have no option but to give shoot-at-sight orders if people don’t stay indoors during the lockdown period.

“Don’t create a situation where government is left with no option but to give shoot-at-sight orders to the police,” he said. Upset with the way people came out on streets on Monday and Tuesday, he said he may consider asking the Army to take over.”