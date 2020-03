Willem-Alexander: koning van de emo-cultuur

Het is ongelooflijk dom van me. Onacceptabel en onvergeeflijk. Maar toen bekend werd gemaakt dat jullie koning — niet de mijne — vandaag ‘het volk’ zou toespreken over het coronavirus dacht ik dat hij zowaar iets nuttigs zou doen.

Hij zou uitleggen wat het gevaar was en in naam van de regering vergaande maatregelen afkondigen. Dat kon niet anders. Waarom zouden ze hem anders van stal halen? Toch niet om het zoveelste betekenisloze emo-verhaal op te hangen?

Welnee, dacht ik, Willem gaat nu bewijzen dat er wel degelijk een reden voor een koningshuis is en dat ik er al die jaren naast heb gezeten.

Toen de tijd gekomen was ging ik er eens goed voor zitten… waarna ik minutenlang over mijn nek ging omdat meneer niet verder kwam dan een paar emotionele quasi-empathische platitudes over hoe ‘we’ dit ‘samen’ moeten doen. En dat was het dan.

“Laten we ervoor zorgen dat in deze crisis niemand zich in de steek gelaten voelt en dat het hart van de samenleving blijft kloppen,” aldus jullie monarch terwijl vandaag 30 Nederlanders om het leven kwamen door een vreselijk virus dat in Italië in de laatste 24 uur aan meer dan 600 (!!!!!!) mensen het leven gekost heeft.

Maar die zin was niet eens de ergste. Oh nee. Wat me écht deed kotsen als een hond die de hele middag drollen had gegeten was, “Het coronavirus kunnen wij niet stoppen. Het eenzaamheidsvirus wel!”

Hoe krijg je het je strot uit? Tientallen Nederlanders gaan dood, als het zo doorgaat hebben we het over een week over meer dan honderd Nederlanders per dag, en Willem komt aanzetten met wat cliché’s uit een Chinees gelukskoekje?

Mijn. God.

Nee, ik zou me er niet over moeten verbazen, maar tóch stond ik met een bek vol tanden. Degene die deze toespraak geschreven heeft dient onmiddellijk ontslagen te worden. Het is gewoon schandalig dat je een monarch met zo’n lulverhaal voor de camera zet.

Of nee. Wacht eens even. Als Willem dit niet wilde had hij gewoon zijn veto uitgesproken. “Dit ga ik niet zeggen, ben je betoeterd?”

Met andere woorden, hij vond deze nietszeggende, emotionele troep goed klinken.

Denk daar nou eens goed over na.

Jullie koning — niet de mijne, als republikein erken ik geen monarch — is aanhanger van de emo-cultuur die Nederland de afgelopen jaren in gijzeling heeft genomen. Gezien zijn macht en invloed zou je hem zelfs koning van de emo-cultuur kunnen noemen… en hij lijkt daar nog trots op te zijn ook.

Dit was nou precies waar Nederland geen behoefte aan had. We wilden een sterke leider zien die rustig uitlegt waarom we doen wat we doen, dat we dit virus de oorlog verklaren, dat we in total lockdown gaan, maar dat we deze strijd — ongetwijfeld na een hard en bloederig gevecht — uiteindelijk zullen winnen.

In plaats daarvan kregen we dit.

Pathetisch.