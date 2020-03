Wow! Donald Trump stelt inreisverbod voor Europese landen! Veel Nederlanders staan nu gedupeerd op Schiphol

Vannacht besloten de VS toch maar een algeheel inreisverbod in te voeren voor Europese landen. Aangezien Europa afstevent om de tweede brandhaard na China te worden, is dit zeker geen gekke gedachte van het Witte Huis. Op Schiphol staan nu veel Nederlanders die dus onzeker zijn of ze naar de Verenigde Staten kunnen vliegen, en of terugvliegen wel mogelijk is.

Trump sprak gisteren het land toe, waarbij hij meldde dat de grenzen voor Europese landen vanaf vrijdag op slot gaan. Amerika heeft goed gekeken naar landen zoals Rusland – die een uitbraak hebben kunnen voorkomen – die besloten om de grenzen dicht te gooien met landen waar de uitbraak haast niet meer te stoppen viel.

Ondertussen staan op Schiphol veel Nederlanders die niet weten wat ze moeten doen. Als ze vandaag vliegen komen ze het land nog wel binnen, maar de vraag is of ze terug kunnen vliegen wanneer zij dat willen. Dit risico willen veel mensen niet nemen.

„We gaan niet”, zegt Kist. „Want als je daar zit, kun je waarschijnlijk niet terug wanneer je dat wilt.” Heel erg vinden ze het niet. „We gaan een andere keer”, stelt hij nuchter. Bakker heeft begrip voor het besluit van Trump. „Ik denk dat het de enige juiste beslissing is. Nederland doet veel te weinig. Over twee weken is het hier net als in Italië.”

Het verbod blijft dertig dagen actief, een verbod hing al wat langer in de lucht. Amerika heeft veel kritiek op de Europese aanpak van de uitbraak.