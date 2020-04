148 nieuwe sterfgevallen door corona – RIVM: ‘er valt geen conclusie te trekken uit dagcijfers’

Het RIVM heeft 148 nieuwe sterfgevallen en 502 nieuwe ziekenhuisopnames in de afgelopen 24 uur gemeld. Het totaal aantal overleden patiënten staat nu op 1487. Dat betekent niet dat al deze patiënten ook in de afgelopen 24 uur zijn overleden of opgenomen: het gaat hier alleen om meldingen.

In totaal zijn er nu 15.723 personen positief getest op het coronavirus, 1026 meer dan gistermiddag. Bijna 40 procent (6.286 patiënten) is opgenomen geweest in het ziekenhuis. Het aantal doden is iets afgenomen ten opzichte van gisteren: 166 (vandaag 148). In het artikel van het AD wordt daar nog maar eens benadrukt dat het hier puur en alleen om meldingen gaat, en niet perse om de actualiteit.

En dat is opvallend. Zowel het RIVM als de mainstream media laten steeds meer doorschemeren dat de situatie wel eens uit de klauwen zou gaan kunnen lopen. Zorgcapaciteit in de vorm van personeel, apparatuur en bedden wordt tot het uiterste gedreven. Asymptomatische besmetting blijkt een katalysator in de verspreiding van het virus te zijn geweest. Beademingsapparatuur is halverwege maart pas besteld. Het CBS merkt een flinke piek in het aantal doden ten opzichte van dezelfde week in de jaren ervoor. En de kritiek op China krijgt ook een steeds prominentere plek in het publieke debat.

Er begint een shift in onze collectieve houding richting de crisissituatie te ontstaan. En waar het helemaal precies heengaat valt niet te zeggen, misschien ook wel omdat het wellicht een beetje te sturen is. Maar wat wel duidelijk is: er zit een component van explosieve kritiek in. En of die kritiek terecht is moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Maar het feit blijft dat het er is, anders zou het RIVM of het AD er niet zo overduidelijk rekening mee houden.