‘6 procent van de Nederlanders denkt dat hij of zij al corona heeft gehad’

Zes procent van de Nederlanders denkt dat ze besmet zijn (geweest) met het coronavirus. Een kwart van alle Nederlanders gaat er zelfs vanuit dat de kans groter is dan vijftig procent om alsnog besmet te raken.

Maurice de Hond hield een wekelijkse peiling en in dit geval ging dat niet over welke politieke partij de meeste steun onder de bevolking kan vinden.

In zijn peiling bevroeg De Hond Nederland ook over andere topics. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat 42% van de Nederlandse werkenden dat hun positie binnen het bedrijf / organisatie waarvoor ze werken over een halfjaar (veel) slechter zal zijn dan voorheen.

Bang om hun baan te verliezen zijn mensen echter niet. Slechts 4 procent denkt zijn of haar baan te verliezen vanwege de gevolgen van de coronacrisis. 31 procent van de Nederlanders denkt wel dat zijn of haar financiële positie er een stuk slechter uit zal zien na de crisis.