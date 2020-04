Baudet brandt NOS af: ‘Dociel, volgzaam. Braaf knikken voor de macht. Journalistiek, anyone?’

Tijdens het wekelijkse FVD Journaal gisteren liet FVD weten dat het bij verschillende ondernemers goede mondkapjes had gevonden die gegeven kunnen worden aan Nederlandse zorgverleners… als de Nederlandse overheid maar meewerkt. Omdat de regering niet wil dat FVD ‘scoort’ is het NOS Journaal ingeschakeld om het verhaal van FVD te ondermijnen.

“Het ministerie van Volksgezondheid gaat niet in zee met de ondernemer die volgens Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet vier miljoen mondkapjes kan leveren,” aldus het staatsjournaal. “De maskers voldoen niet aan de Europese eisen, zeggen bronnen rond het ministerie.”



Maar dat is een leugen, aldus FVD. De Weense Artsenkamer bestelde onlangs 200.000 van deze mondkapjes. Ze voldoen wél aan de EU-standaarden. FVD vraagt zich dan ook af wat er aan de hand is bij het ministerie van Volksgezondheid. “Zijn ambtenaren bezig Hugo de Jonge te redden?” De partij wil dat de “beerput VWS” nú open gaat en serveert de NOS ondertussen af als “lakeien van de macht”:

"Bronnen rondom" @minVWS melden dat #mondkapjes van ons contact niet aan EU-standaarden voldoen. Onzin! Weense Artsenkamer bestelde er 200.000. Zijn ambtenaren bezig @hugodejonge te redden? Beerput VWS nu open, @NOS lakeien van de macht. ECHTE verhaal: https://t.co/4BQpc3qVA6. pic.twitter.com/m9ONh1WY8b — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) April 24, 2020

Thierry Baudet zelf is ook verbaasd door het bericht op de NOS. “Dit soort berichtgeving bij de staatsomroep is eigenlijk vooral ontzettend grappig,” aldus Baudet op Twitter. “Het dociele; de volgzaamheid. Braaf knikken voor de macht. Journalistiek, anyone?”

Dit soort berichtgeving bij de staatsomroep is eigenlijk vooral ontzettend grappig. Het dociele; de volgzaamheid. Braaf knikken voor de macht. Journalistiek, anyone? #FVD https://t.co/nvWKhOwMxd pic.twitter.com/4bb1pgNxlL — Thierry Baudet (@thierrybaudet) April 24, 2020

De NOS doet al heel lang niet aan ‘journalistiek.’ Een journalist ziet het als zijn eerste en belangrijkste taak om kritisch te zijn ten opzichte van de machthebbers. Journalisme als check op de macht. Dát is hoe journalistiek ooit bedoeld was. Maar wat doen ‘journalisten’ tegenwoordig? Ze laten zich gebruiken als propagandisten voor de macht. Dát is hoe ze hun functie zien: het beschermen van de macht en het propageren van de boodschap die de macht gecommuniceerd wil zien.

Dat zien we nu ook in de manier waarop de NOS omgaat met de mondkapjes van Baudet. Die kapjes voldoen aan álle Europese eisen. Ze worden dan ook geleverd aan verschillende Europese landen en zelfs aan Amerika, waar de FDA ook bepaald niet coulant is met dit soort dingen. Maar “bronnen” rondom het ministerie zeggen stiekem tegen de NOS dat ze niet aan die voorwaarden zouden voldoen en hop, de NOS gaat ermee aan de haal zonder dat zelfs maar tegen te spreken.

Er zijn nu twee mogelijkheden:

Nederland is strenger dan andere EU-landen en Amerika wat betreft mondkapjes. Mondkapjes die goed zijn voor Duitse, Oostenrijkse en Amerikaanse artsen en zorgverleners zijn op de één of andere manier hoegenaamd niet goed genoeg voor Néderlandse artsen en zorgverleners. Als dit het geval is moet er gekeken worden naar die eisen, want dat is natuurlijk belachelijk. Zelfs als we ze niet aan artsen geven, dan kunnen ze alsnog gegeven worden aan de thuiszorg, kappers en andere contactberoepen, waardoor die mensen weer aan het werk kunnen. Nederland is dat niet en weigert gewoon keihard om mondkapjes aan te schaffen voor zorgverleners en artsen. Als dát zo is zitten we in een doodenge situatie, want dan is het kabinet blijkbaar bereid om duizenden zwakken en ouderen op te offeren.

Dit is werkelijk gestoord. De overheid gedraagt zich op totaal onverantwoordelijke wijze en de NOS helpt de regering dat lekker onder het tapijt te vegen. Wat zijn het toch een stel fopjournalisten.

