‘Beschermende muur om ouderen’ werkt voor geen meter: 5.300 hoogbejaarden besmet met coronavirus

En weet je wat zo gek is? Het lijkt de overheid eigenlijk geen reet uit te maken. Die ouderen zijn ziek. Tja. Jammer dan. In de meeste gevallen worden ze niet eens meer behandeld op de IC als de symptomen echt ernstig zijn.

Frederiek Weeda is als journalist werkzaam voor het NRC Handelsblad. Ja, ja, ik weet het. Normaal gesproken zijn dat allemaal fopjournalisten en geen echte onderzoeksjournalisten met de moed (en de wil) om voor de overheid onwelgevallige feiten te delen met hun lezers.

Schokkend genoeg heeft Frederiek echter wel degelijk wat belangrijk en controversieel feitelijk nieuws online gezet. Op Twitter laat ze namelijk weten dat uit cijfers van Verenso, specialisten ouderengeneeskunde, blijkt dat 1 op de 23 van alle verpleeghuisbewoners besmet is met het nieuwe en dodelijke Chinese coronavirus.

Het gaat dan in totaal om minstens 5.300 verpleeghuisbewoners.

Ruim 5.300 verpleeghuisbewoners nu besmet met het nieuwe coronavirus (1 op 23 van alle verpleeghuisbewoners). Blijkt uit cijfers van Verenso, specialisten ouderengeneeskunde.

Personeel is nog te weinig beschermd, schrijven ze ook. — weedanrc (@frederiekweeda) April 15, 2020

Dat zijn ronduit schokkende cijfers. Volgens premier Mark Rutte en Jaap van Dissel van het RIVM is de Nederlandse corona-strategie er immers op gericht om ouderen en andere kwetsbaren te beschermen. Als dat zo is faalt dat beleid op vreselijke wijze.

En ja, ik schrijf “als” dat zo is. Want ik twijfel daaraan. Als ze het werkelijk zo belangrijk vonden om ouderen te beschermen dan zouden ze er op zijn minst voor zorgen dat de mensen die hen verzorgen bescherming hebben, zo niet voor zichzelf dan tenminste zodat ze ouderen niet besmetten als ze het virus zelf al hebben. Maar zoals Frederiek ook stelt, op basis van Verenso, is dat niet het geval. Het personeel wordt “te weinig beschermd.” Dit betekent dat het personeel zelf ziek kan worden en die ziekte vervolgens door kan geven aan verpleeghuisbewoners.

Met andere woorden, ouderen mogen geen bezoek van hun kinderen en kleinkinderen, maar zijn wel besmet omdat de verzorging het nieuwe coronavirus binnen brengt. En het lijkt het kabinet niets te bommen.

