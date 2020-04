Brussel start langzaam op! Europarlementariërs mogen weer aan het werk mits zij mondkapjes dragen. Waarom moeten we in Nederland geen mondkapjes dragen?

Binnenkort kunnen we weer volop genieten van het circus in Brussel. Frans Timmermans met mondkapje op, wie wil dat nu niet zien! Opmerkelijk genoeg is de EU van mening dat een mondkapje dragen WEL moet. Ondertussen zeggen Rutte en het RIVM dat het nergens voor nodig is. Het wordt er allemaal niet duidelijker op in ieder geval!





Zonder mondkapje komt Brussel niet in, of je nu schoonmaker, chauffeur of parlementslid bent je moet je aan deze afspraak houden. Dit heeft het dagelijks bestuur van het Europees Parlement zojuist besloten. Ook zal iedereen bij binnenkomst de temperatuur worden opgemeten. Het Parlement moet zo snel mogelijk weer herstarten, mits iedereen natuurlijk voldoet aan de opgelegde regels.

Toch is het interessant om te zien dat de EU van mening is dat het dragen van maskers wel een must is. Ondertussen zegt onze eigen regering wat anders. Dit is hoogst verwarrend, want wie heeft er nu gelijk in deze kwestie?

De EU heeft inmiddels 80.000 maskers gekocht, die werknemers de hele dag moeten dragen, behalve als ze alleen in hun eigen kantoor zitten.

Mocht ons eigen kabinet nu ook van mening veranderen over dit standpunt, dan kan ons parlement ook weer normaal bijeenkomen. Dan kunnen we weer op een normale, democratische manier stemmen over moties.