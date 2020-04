China trapt keihard op de rem! ‘Belangrijk bericht: opnieuw maatregelen van kracht, moeten binnen 1 uur genomen zijn’

China is als de dood voor de kans op een nieuwe uitbraak, maar erkent dat té voorzichtig zijn óók enorme schade oplevert. Per stad, regio of provincie zou er worden gekeken of de lockdown opgeheven kon worden. Eventjes leek dat goed te gaan. Maar nu gaat het Chinese New York: de provincie Hebei, weer radicaal op slot!

Een keiharde draai in beleid! Zo werd op 9 april voor het originele corona-epicentrum, de stad Wuhan, de lockdown nog opgeheven. Volgens deze Twitteraar, die zegt officiële Chinese spoedberichten in handen te hebben en deze tevens te hebben vertaald, verscherpt China opnieuw de lockdown maatregelen (in ieder geval) voor bepaalde delen van het land.

Het gaat om twee berichten (‘Urgent Notice’) van het Coronavirus Pneumonia Control Office (waarschijnlijk een soort Chinese OMT/RIVM), verstuurd op 13 april 2020. Één van Xingtai County, de ander van Neiqiu County, beide liggen in de provincie Hebei (74 miljoen inwoners).

In beide berichten staat grofweg hetzelfde: ‘Alle corona-maatregelen van afgelopen tijd direct weer opnieuw toepassen. Temperatuur afnemen, registreren en stem ook maatregelen af op lokale situaties. Dit moet binnen een uur zijn gebeurd, want mogelijk volgt er deze week een onaangekondigde controle.’ Bijgevoegd zijn twee foto’s van wegblokkades (zandhoop en bestelbusje voor een poort).

Het lijkt mij aannemelijk dat de ‘YouTube- & Schrijfster’ Twitteraar, Jennifer Zeng, betrouwbare informatie geeft. Mede door het feit dat ze het origineel en de vertaling naast elkaar heeft gezet. Tot nu toe heb ik nog geen andere nieuwsmedia hierover zien berichten.

Áls het waar is, en daar lijkt het wel op, dan zien we hier een China dat volledig in de kramp schiet, alleen al bij de (toch reële) dreiging van een tweede golf. Ik zou er dus maar rekening mee houden dat dit soort ad hoc-beleid hier ook kan gaan voorkomen. Het virus is écht heel besmettelijk. Zo simpel is het.