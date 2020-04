Chinese ‘coronastad’ Wuhan: ‘Geen coronapatiënten meer in onze ziekenhuizen!’

In Wuhan, waar het coronavirus is ontstaan, hebben ze het virus inmiddels helemaal onder controle. Althans, dat is wat de autoriteiten daar zeggen. In de ziekenhuizen in de Chinese miljoenenstad zouden zelfs helemaal geen coronapatiënten meer liggen.

Een Chinese gezondheidsfunctionaris laat weten dat de laatste coronapatiënt dit weekend uit een ziekenhuis in Wuhan is ontslagen.

Eind januari ging de stad volledig op slot omdat er een gigantische uitbraak van corona was. Wuhan wordt gezien als de stad waar de coronacrisis is begonnen.

Op 8 april werd de lockdown in Wuhan al opgeheven. Als de berichtgeving van de Chinese overheid klopt, dan zo het er op duiden dat ze de uitbraak van het coronavirus nu eindelijk onder controle hebben.

Volgens cijfers van de Chinese overheid zijn er alleen al in Wuhan 46.452 besmettingen vastgesteld sinds de uitbraak. 3.869 besmette patiënten in Wuhan overleden uiteindelijk aan het coronavirus.