Coronateller: Dodental coronavirus voor het eerst sinds weken onder de 100!

We kunnen voorzichtig positief nieuws melden. Voor het eerst sinds twee weken is het aantal coronadoden uitgekomen onder de 100. In het afgelopen etmaal overleden er 94 mensen. aan de gevolgen van het virus.

Volgens de meest recente cijfers van het RIVM blijkt dat het aantal coronadoden in totaal uitkomt op 2737. 196 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis. Dat is wel een lichte stijging ten opzichte van zaterdag. Toen werden er nog 189 coronapatiënten opgenomen in het hospitaal.

Sinds gisteren zijn er:

– 196 ziekenhuisopnamen gemeld

– 94 overledenen gemeld

– 1.174 mensen positief getest Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. #coronavirus #COVID19 https://t.co/RN48qbXZVY — RIVM (@rivm) April 12, 2020

Het aantal vastgestelde besmettingen is in 24 uur toegenomen met 1188. In totaal zijn er 25.587 mensen positief getest op het coronavirus. Het werkelijke aantal ligt vele malen hoger dan de cijfers van het RIVM.