Daar gaan we! CDA-leden in Brabant staan achter samenwerking met FVD

Ondanks de hetze van het mediakartel tegen Forum voor Democratie staan CDA-leden in Noord-Brabant achter regionale samenwerking met de partij van Thierry Baudet en Theo Hiddema.

De leden van het CDA in Brabant konden zich tot woensdagmiddag 12:00 uur uitspreken over de beoogde coalitie met FVD, VVD, en Lokaal Brabant. 800 leden maakten gebruik van de mogelijkheid. En wat bleek? Ze vinden het in principe goed dat er samengewerkt wordt met FVD. Natuurlijk hangt de specifieke goedkeuring wel af van de inhoud van het coalitieakkoord, maar dat is niet verbazingwekkend. Sterker nog, als dat niet zo was zouden de leden hun partij beter kunnen opdoeken. Dan zou het CDA immers nérgens meer voor staan, behalve voor ‘macht.’

In Brabant heeft FVD een bijzonder degelijke groep mensen. Eric de Bie is de fractievoorzitter. Hij wordt bijgestaan door Hans Smolders, Joris van den Oetelaar, Willem Rutjens, Stijn Roeles, Loek van Wely, Frank Duijs, en Camiel van der Meeren. Stuk voor stuk zijn het mensen met verstand van zaken. Als de samenwerking van start gaat twijfel ik er geen moment aan dat die goed afloopt — aangenomen dat alle betrokken partijen dat wíllen, natuurlijk, en niet stiekem een spel spelen om FVD te lozen en de partij vervolgens weg te zetten als “onbetrouwbaar.” Want ja, dat hebben we in het verleden ook al gezien.

Voor FVD is dit natuurlijk een bijzonder belangrijke stap. Als dit goed gaat kon het weleens de eerste stap zijn naar meer, meer, meer.

Wel een vraagje! Wanneer gaan dit soort “mastodonten” hun CDA-lidmaatschap opzeggen?

Gaat CDA Brabant in zee met Forum voor Democratie? Vanavond laat wordt de uitkomst bekend van een raadpleging onder Brabantse CDA-leden. De samenwerking met de partij van Thierry Baudet ligt gevoelig. #Nieuwsuur pic.twitter.com/yBEgdLja1I — nieuwsuur (@Nieuwsuur) April 29, 2020