DENK wankelt! Iedereen wil dat partijvoorzitter Öztürk opstapt, behalve Öztürk, die dus blijft

Voorzitter Selçuk Öztürk van DENK gaat helemaal nergens heen. Mede-oprichter Kuzu, fractievoorzitter Azarkan, de gehele partijraad, acht lokale fractievoorzitters, twee provinciale afdelingen en zelfs de jongerenbeweging, hebben allemaal het nakijken: Öztürk stapt niet op.

Iets minder dan een week geleden omschreef ik de ontstane schisma binnen de partij als een politieke clusterbom, waarvan er zojuist weer een ‘bommetje’ van af is gegaan. Heel die partij kan hoog in de gordijnen hangen en krijsen wat men wil, Öztürk is nu zo dicht bij zijn doel, dat laat hij zich niet zomaar afpakken!

Öztürk schakelde vrijdag onderzoeker/bemiddelaar, de Utrechtse hoogleraar cross-cultureel recht Tom Zwart in. Er was behoefte aan ‘onafhankelijk onderzoek‘ naar de ruzie. Gisteren stuurde de partijraad nog een brief waarin men het bestuur adviseert af te treden. Zij, samen met andere DENK-vertegenwoordigers, schrijven: “Wij constateren dat het bestuur onderdeel is geworden van het conflict, waardoor er de schijn van belangenverstrengeling kan ontstaan.” Gevolgd door dit citaat:

“Een onafhankelijke commissie moet samen met een extern onderzoeksbureau onderzoek doen en op de algemene ledenvergadering in juni de resultaten presenteren”, vindt de partijraad.

Gisteren dus verstuurd. En wie komt daar ineens met een ‘geruststellende’ reactie? Tom Zwart! Indirect… via Öztürk… Ja, echt:

“Volgens Öztürk heeft Zwart nu al een eerste rapport uitgebracht, waarin hij stelt dat de wens van het bestuur om voorlopig aan te blijven “gewettigd” wordt door de statuten en een “politiek feit” is. “Daarnaast wordt niet duidelijk gemaakt welk probleem door het aftreden van het bestuur zou worden opgelost”, zou Zwart volgens Öztürk concluderen.”

Öztürk, één van de belanghebbende partijen in dit conflict, speelt zelf alvast de eerste conclusies van het rapport door, van de (sinds vrijdag) door hem aangestelde ‘onafhankelijke onderzoeker/bemiddelaar’ over de kwestie. Dit is de ‘van papa mocht het‘-truc die kinderen gebruiken als moeders weer eens zegt dat iets alleen mag ‘als paps het goed vindt’, en ze beide weten dat ‘paps’ het helemaal niet goed gaat vinden. Die ‘truc’ is dus zojuist daadwerkelijk toegepast door een Tweede Kamerlid én de voorzitter van een politieke partij in Nederland. Wat een circus.