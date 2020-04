DENK brokkelt verder af door machtsstrijd! Öztürk wil niet opstappen, ondanks dringend verzoek van Azarkan

Tümült bij DENK, en op een bijzonder ongunstig moment ook nog! Nadat Tunahan Kuzu z’n vertrek had aangekondigd, kwam de vuile was van de partij buiten te hangen. En toen nóg meer. En nog één keer om het af te leren. Oké, dan is dit echt de állerlaatste keer: Öztürk en zijn bestuur willen niet opstappen, ondanks dringend verzoek van fractieleider Azarkan.

Het politieke drama binnen de partij lijkt wel een clusterbom: De boel knalt uit elkaar en daar ontstaan weer nieuwe, kleinere knallen uit. En een aantal van die bommen is (nog) niet afgegaan, dus de spanning wordt niet snel geklaard. Want je weet: de boel zou zomaar weer kunnen oplaaien. En dat is precies wat hier ook gebeurt.

Wegens corona zit de hele boel op slot, waardoor ook ledenbijeenkomsten moeten worden opgeschort. Dat is meestal niet zo’n probleem voor dit soort situaties, omdat het bestuur van een politieke partij normaliter luistert naar het advies van prominente partijleden, helemaal één die aan de oprichting heeft bijgedragen. Maar Farid Azarkan, die met een dringend advies aan het bestuur (om op te stappen) dacht zwaar genoeg geschut te hebben ingezet, kwam bedrogen uit!

Azarkan: “Volgens mij is het uniek dat een oproep van een politiek leider terzijde wordt geschoven. Dat is jammer en niet respectvol. Het draagt ook niet bij aan de oplossing van onze interne problemen en het zorgt voor verdeling binnen onze partij. Terwijl ik juist een waardige oproep heb gedaan, omdat het bestuur niet in staat is om de problemen op te lossen.”

Wat juist had moeten helpen om de patstelling tussen Kuzu en Öztürk open te breken, heeft het nu juist verhard! En nu is de partij op ramkoers met de (voor hun) slechtst mogelijke uitkomst. Contact tussen fractietop en partijtop is al verbroken. Begin juni moet er nu dus een ledenbijeenkomst komen, zo zegt het DENK-bestuur, ‘want alleen zo kunnen bestuurstaken over worden gedragen’. Maar zie dat maar eens voor elkaar te krijgen!

Het piept, kraakt en knalt aan alle kanten binnen die partij. Reken maar dat er nog een paar flinke knallen aankomen. Die partij valt op deze manier in rap tempo volledig uit elkaar.