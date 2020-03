Şımarık! Tunahan Kuzu kust DENK vaarwel!

Opvallend en brekend nieuws: Tunahan Kuzu stopt als partijleider van zijn politieke kindje DENK. Tijdens de volgende verkiezingen zal hij niet meer beschikbaar zijn als partijleider.

Volgens De Telegraaf heeft Kuzu vanmiddag zijn partijgenoten laten weten dat hij de politiek definitief vaarwel wil zeggen. Hij blijft zijn partij DENK nog tot de volgende kamerverkiezingen dienen, maar neemt daarna afstand van alles wat met politiek te maken heeft.

De Marokkaanse-Nederlander Farid Azarkan zal de taken van Kuzu overnemen. Haagse bronnen stellen dat ook Selçuk Öztürk op korte termijn zijn ontslag zal indienen. Echter is daar vooralsnog weinig over bekend, dus cijferen we dat even weg als ‘gerucht’.