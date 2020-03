Drama bij DENK! HP/De Tijd: ‘Kamervoorzitter Arib adviseerde aangifte tegen Kuzu’

Niemand zag het aankomen en ineens was het klaar! Tunahan Kuzu legde zijn functie als fractievoorzitter van DENK neer en zou de politiek verlaten. Vanwege “de impact op mijn persoonlijke leven”, zo verklaarde hij. HP/De Tijd weet daar echter een héél andere invulling aan te geven!

Temptation Kuzu

HP/De Tijd is niet héél specifiek, maar wél specifiek genoeg. Kuzu wordt in het artikel beschuldigd van ‘grensoverschrijdend gedrag’ met een vrouwelijke medewerker van DENK. Iets dat hem “al jaren” zou achtervolgen. Het blad zegt in het bezit te zijn van een email afkomstig van Kamervoorzitter Arib, waarin staat dat ze de medewerkster adviseert om aangifte te doen. Het was dus volgens Arib niet met het aanbieden van (welgemeende) excuses op te lossen.

Volgens het vermeende (jawel, wij van rechts geloven altijd in innocent until proven guilty, zelfs als het onze politieke tegenstanders betreft) slachtoffer zou er een wederzijdse relatie zijn ontstaan tussen haar en Kuzu. Toen deze eindigde zou een ernstig incident hebben plaatsgevonden waar het ‘grensoverschrijdend’ gedrag van Kuzu de oorzaak van was.

Aasgier Azarkan

De stagiaire ging niet direct naar Kamervoorzitter Arib. Ze probeerde het eerst aan DENK-Kamerlid Farid Azarkan te vertellen, zo zegt ze in het artikel. Die leek in eerste instantie goed te reageren, alsof hij er werk van zou gaan maken. Er gebeurde echter niks. Azarkan zou z’n ogen hebben dichtgeknepen. Toen pas stapte ze naar Arib maar aangifte doen durfde ze niet vanwege de publiciteit. Ze vertrok, pakte haar leven weer op en that’s that. Althans, dat dacht ze.

Opportunist Öztürk

Een paar weken geleden zocht DENK-voorzitter Selçuk Öztürk ineens contact via een tussenpersoon, zo verklaart de vrouw. Hij zou ‘inmiddels op de hoogte zijn’ van haar kwestie er wilde er iets mee doen.

Zij gaf aan niet mee te willen werken met het indienen van een klacht tegen Kuzu. Volgens haar maakte dat voor Öztürk weinig uit. Hij zou met partijprominent Ayhan Tonca en de tussenpersoon Kuzu gaan confronteren met zijn wangedrag. Haar kwestie zou als drukmiddel dienen om Kuzu eruit te wippen. Dat lijkt te hebben gewerkt.

Als dit allemaal waar is, spreekt het boekdelen over alle drie de DENK-Kamerleden. Kuzu om z’n vermeende ‘grensoverschrijdend gedrag’, Azarkan alleen al om z’n wegkijken en Öztürk voor de wijze waarop hij is omgegaan met de man met wie hij zich samen van de PvdA heeft afgesplitst. En dan lijkt het er ook nog op dat Azarkan degene is geweest die Öztürk op de hoogte heeft gebracht van de situatie — waar Kuzu dan weer niets van wist. Met andere woorden, beide lijken te hebben zitten wachten op het juiste moment om toe te slaan en Kuzu eruit te knikkeren.

Volgens Kuzu klopt er allemaal niks van in zoverre dat hij zich hoe dan ook nooit schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Het bestuur van DENK moet nog reageren.