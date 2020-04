Derk Jan Eppink herhaalt het opnieuw: ‘De euro is het kernprobleem van de eurozone!’

Volgens Derk Jan Eppink, de fractievoorzitter van Forum voor Democratie in het Europees Parlement, is de euromunt zelf het kernprobleem van de Europese Unie. De kloof tussen de noordelijke en zuidelijke eurolanden is niet meer te overbruggen, aldus de FVD-Europarlementariër.

Eppink reageert met zijn uitspraak op een bericht van Jean Wanningen, die in het verleden ook nuttige bijdragen leverde aan De Dagelijkse Standaard. Wanningen stelt namelijk dat de renteverschillen tussen ‘sterke’ en ‘zwakke’ eurolanden hoog oplopen, ondanks een zogeheten opkoopprogramma.

Het kan geen kwaad om er nog even een educatief filmpje bij te pakken dat het Forum voor Democratie twee dagen geleden plaatste op het internet. In dat filmpje legt Eppink haarfijn uit wat de Europese Unie -onder leiding van Guy Verhofstadt- nu eigenlijk daadwerkelijk van plan is met haar inwoners:

“Guy Verhofstadt eist 1 biljoen (!) aan EU-belastingen. Wij zouden wéér de grootste nettobetaler zijn. Verhofstadts bizarre speech MOET iedere Nederlander zien. De fantastische reactie van Derk Jan Eppink ook!”

Guy Verhofstadt eist 1 biljoen (!) aan EU-belastingen. Wij zouden wéér de grootste nettobetaler zijn. Verhofstadts bizarre speech MOET iedere Nederlander zien. De fantastische reactie van @djeppink ook! ⤵️https://t.co/Sf2RL0V92r pic.twitter.com/6Wv2txGp42 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) April 16, 2020