Dieptriest! Antivaxxers, 5G-gekkies en anti-lockdown wappies bijeengekomen om te demonstreren in Den Haag

Vandaag verschenen alle Aluhoedjes van de Lage Landen in Den Haag. Dit om te demonstreren tegen een tal van onderwerpen. Van 5G tot vaccinaties, het was allemaal te bewonderen in Den Haag. De afspraak was om de anderhalvemeter te respecteren, uiteraard hadden de demonstranten hier lak aan. Het was een bonte verzameling van trieste en sneue figuren.





Het demonstratierecht is heilig, en dat moet het zeker blijven. Toch mag men – gelukkig maar – een mening hebben over het doel van een demonstratie. Want het is eigenlijk diep triest dat er zo veel mensen zijn die in zoveel onzin geloven. Zendmasten zijn al in de fik gezet door complotkneuzen, en nu staan er ook antivaxxers die zichzelf neerzetten als de ‘nieuwe joden’. Walgelijk is het gewoon.

Antivaxxers zijn eigenlijk sowieso al direct AF!, maar als je het in je stupide hoofd haalt om met een Davidster op je borst te gaat lopen flaneren dan ben je echt meer dan AF!.

De beelden leveren fraaie plaatjes, het is een bonte verzameling van mensen die letterlijk alles willen geloven. Geen enkel complot is te gek voor ze. Ik heb helaas nog geen spandoek voorbij zien komen van ‘platte-aarde’-gekkies. Die hadden er ook zo bij gekund.

Demonstratie is van verschillende groeperingen. Protest richt zich is tegen de lockdown, 5G en vaccinaties. #CoronaCrisis pic.twitter.com/KcQmQSmgUH — Alexander Bakker (@alexanderbakker) April 28, 2020

Uiteindelijk moest de politie ingrijpen, want deze zotten konden zich helaas niet gedragen. Wat ze zich alleen niet realiseren – want ze geloven er toch niet in – is dat met hun gedrag ook andere mensen in gevaar brengen. Want voor de goede informatie: het virus zit nog steeds in Nederland.

Maarja deze mensen geloven natuurlijk dat het virus is ontstaan door 5G. Helaas voor hun hebben we nog steeds geen 5G in Nederland, daar moeten we nog enkele weken voor wachten.

veel gejoel en onrustige sfeer bij koekamp. Politie eist via luidspreker dat mensen zich verwijderen pic.twitter.com/6vqvG4aZHV — Tanja Verkaik (@TanjaVerkaik) April 28, 2020

stop lockdown demo zo goed als afgelopen. De laatste demonstranten worden weggevoerd richting station. pic.twitter.com/nzvJLj6Suh — Tanja Verkaik (@TanjaVerkaik) April 28, 2020