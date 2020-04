Directeur laboratorium Wuhan: ‘Ik heb helemaal niets te maken met het coronavirus!’

Yuan Zhiming, de directeur van het in opspraak geraakte laboratorium in de inmiddels beruchte Chinese stad Wuhan, ontkent dat het coronavirus een fabricaat is afkomstig uit zijn onderzoeksinstituut.

In een interview, gepubliceerd door de gecontroleerde Chinese staatsmedia, zegt Zhiming dat het ‘onmogelijk’ is dat zijn laboratorium verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de verspreiding van het coronavirus. “Ook niet per ongeluk”, aldus Zhiming.

Volgens geruchten, aangevoerd door diverse Amerikaanse media, zou een van de werknemers van het laboratorium in Wuhan besmet zijn geraakt met het virus en dat per ongeluk hebben overgedragen op inwoners van de Chinese miljoenenstad.

Eerder liet ook de Amerikaanse president Donald Trump al weten dat hij de lezingen van de Chinese overheid in twijfel trekt over de herkomst van het virus. Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, zegt inmiddels een onderzoek te zijn gestart om uiteindelijk te kunnen concluderen waar het virus echt vandaan komt.

De Chinezen blijven echter bij hoog en laag beweren dat het coronavirus afkomstig is van een dier en dat het zich kon verspreiden nadat er een mens werd besmet. Het virus zou dan ook zijn ontstaan op een markt waar veelal wilde en exotische dieren worden verkocht.