Domper! Aantal coronapatiënten op de intensive care in Nederland toch weer gestegen naar 1391…

Het aantal ziekenhuisopnames met betrekking tot het coronavirus is afgenomen. Goed nieuws zou je denken, maar een kleine kanttekening is er wel. Er liggen namelijk opnieuw meer coronapatiënten op de intensive care. Met een toename van 7 is daar vooralsnog nog geen dalende lijn te zien.

Er liggen nu 1391 patiënten op de intensive care. Vrijdag nam het aantal patiënten op de IC’s in Nederland nog iets af, maar zaterdag was er weer een lichte stijging te zien.

Overigens hoeven we ons volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding vooralsnog geen zorgen te maken. De situatie is momenteel ‘stabiel op hoog niveau’.

Dankzij de hulp van buurland Duitsland is de druk op de intensive care in Nederland licht afgenomen. Daar liggen nu 57 Nederlanders met het coronavirus.

In totaal zijn er 387 coronapatiënten overleden op een intensive care in Nederland. 178 mensen wisten te herstellen en zijn inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis.