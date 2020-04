Donald Trump: ‘Coronavirus is over hoogtepunt heen, bedrijvigheid komt weer langzaam op gang’

Volgens Donald Trump is de uitbraak van het coronavirus in de Verenigde Staten over zijn hoogtepunt heen. Daarom heeft de Amerikaanse president besloten om vanaf maandag in twee staten de bedrijven weer te openen.

In Texas en Vermont mogen bepaalde bedrijven, onder strikte voorwaarden, weer hun panden openen voor werknemers. Trump denkt zelf dat er de komende dagen meerdere staten kunnen volgen omdat hij zegt positieve signalen te hebben opgevangen dat het virus over zijn hoogtepunt heen is.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/nurNOvlZjJ — The White House (@WhiteHouse) April 18, 2020

Niet iedereen is het eens met het besluit van Trump. Zo waarschuwden meerdere gouverneurs dat het te riskant is om nu al te besluiten om de bedrijvigheid in de Verenigde Staten deels weer toe te laten. Zo zouden er eerst veel meer Amerikanen op het virus getest moeten worden.

Trump zelf is een groot voorstander van het snel hervatten van de Amerikaanse economie. Zeker omdat het onder zijn presidentschap juist erg goed ging met de Amerikaanse economie alvorens de coronacrisis uitbrak in de Verenigde Staten.