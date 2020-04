Duitse virologen: ‘Kinderen net zo besmettelijk als volwassenen’. Onze regering: ‘We gooien alle basisscholen weer open’

In een nieuwe studie van de Duitse onderzoeksgroep van Christian Drosten stellen de onderzoekers dat het goed mogelijk is dat kinderen net zo besmettelijk zijn als volwassenen. Dit onderzoek staat natuurlijk haaks op de mening van het RIVM. Drosten is een van de belangrijkste adviseurs van de Duitse regering. Hoe komt het toch dat Duitsland zo anders naar het virus kijkt dan wij in Nederland?





De onderzoeksgroep van Christian Drosten waarschuwt tegen een volledige heropening van scholen en kinderdagverblijven, zij menen aan de hand van onderzoek dat dit totaal niet verstandig is. Aangezien de kans enorm groot is dat kinderen net zo besmettelijk zijn als volwassenen.

Dit advies is opmerkelijk aangezien bij ons het RIVM een compleet andere mening heeft over het besmettingsrisico onder kinderen. Het RIVM is van mening dat basisscholen, en dus ook kinderdagverblijven, na de meivakantie weer gewoon open kunnen.

In Duitsland komen de ministers van Onderwijs bijeen om te overleggen wat ze met dit advies gaan doen.

“In onze studie vinden wij geen enkel statistisch bewijs dat de hoeveelheid virusdeeltjes in kinderen met een covid-infectie anders is. Daarom moeten wij waarschuwen tegen een ongeclausuleerde heropening van scholen en kinderdagverblijven in de huidige situatie met een grotendeels bevattelijke bevolking en de noodzaak om de besmettingsgraad laag te houden door niet-farmaceutische maatregelen. Kinderen zijn mogelijk even besmettelijk als volwassenen.”

Vanuit Nederlandse hoek is er wel kritiek geleverd op de studie van Drosten, ze vinden namelijk dat het onderzoek niet valide is. Toch zou het ook interessant zijn als dit nu eindelijk eens goed wordt onderzocht in Nederland, voornamelijk om gewoon duidelijkheid te scheppen.