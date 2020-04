Economische corona-apocalyps aanstaande: deze zomer 1 miljoen extra werklozen bij huidig beleid

Maar liefst één jaar miljoen Nederlanders dreigen hun baan te verliezen als gevolg van het coronavirus. Meer ingrijpen door de overheid wordt van alle kanten bepleit. Want als dat niet gebeurt, heeft 6% van de inwoners van dit land ineens geen baan meer nog voordat het eerste herfstblaadje de koude najaarsgrond aanraakt.

Het coronavirus is niet alleen een enorme medische uitdaging, maar ook een economische. Experts waarschuwen dat aankomende zomer Nederland al ruim 1 miljoen extra werklozen zou kunnen tellen als het overheidsbeleid niet drastisch wordt bijgesteld. Ondernemers gaan straks kopje onder, flexcontracten worden nu al opgezegd en door faillisementen wordt onder nog weer eens een andere groep de bodem weggeslagen. Volgens de FNV dreigen honderdduizenden families aan de bedelstaf te geraken.

Een pessimistisch scenario? Vast. Maar het is wél waar we op af stevenen als er niet snel iets gebeurt om de “intelligente lockdown” van premier Rutte op de één of andere manier wat in te tomen:

“Als de overheid geen extra maatregelen neemt om de gevolgen van de ”intelligente lockdown” te dempen, verwachten experts nog deze zomer een golf van faillissementen en meer dan een miljoen werklozen. Dat blijkt uit een rondgang van het Financieele Dagblad onder vooraanstaande curatoren. Bij veel ondernemers staat het water al aan de lippen als gevolg van de opgelegde beperkingen, schrijft de krant dinsdag. In de horeca, detailhandel en reisbranche is de omzet opgedroogd, terwijl de vaste lasten doorlopen. Dat de overheid een deel van de personeelskosten opvangt, biedt maar gedeeltelijk soelaas.”

De nood is dus aan de man in Nederland. Behoorlijk, zelfs.