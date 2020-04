Een Big Brother app? Nee, BEDANKT

Het was ongelooflijk om te horen gisteren: onze regeringsleiders lieten weten dat ze naarstig op zoek zijn naar een app waarmee ze iedereen kunnen “tracken” en “tracen.” Zo’n app — voor op je mobiel — zouden ze zelfs verplicht kunnen stellen. Zonder app kom je niet naar buiten. Maar met de app, waarin bijgehouden wordt met wie je in contact komt en waar, en wat je gezondheid is, mag je a) weer van het leven genieten en b) zelfs weer aan het werk.

Ik schrok me een ongeluk toen ik dit hoorde. Robert Jensen is door Jan en alleman uitgelachen de afgelopen weken, maar dit — zo’n privacy-schendende app — is precies waar hij al weken voor waarschuwt. Ja, oké, hij zit er (ver) naast wat betreft de besmettelijkheid van het nieuwe Chinese coronavirus. Als we het virus de ruimte hadden gegeven om zich vrijelijk te verspreiden was de zorg onderhand al ingestort. Mensen waren dan letterlijk op straat gestorven; niet omdat het virus zoveel dodelijker is dan de griep (kijk maar naar de percentages, dat valt op zich wel mee), maar omdat het zich zo snel verspreidt. Het zorgt dus voor een overbelasting van het systeem.

Maar wat de autoritaire ambities van de overheid betreft moet je Jensen eigenlijk gewoon gelijk geven. Deze gezondheidscrisis wordt inderdaad gebruikt om er de meest wanstaltige, privacy-schendende plannetjes doorheen te jassen op een schaal die we voorheen absoluut onmogelijk achtten. Een app die al je bewegingen in de gaten houdt? Zijn we geschift geworden met z’n allen?

Nee, niet “met z’n allen.” Het is gewoon de overheid die zijn kans schoon ziet en heel snel een “mass surveillance state” probeert op te zetten. Lees maar wat oud-Tory leider William Hague daar gisteren over te zeggen had. Die ziet zo’n nieuwe staat heel hoopvol tegemoet. Yes, eindelijk 1984 in het echt! Oh ja, de elites zien het allemaal heel mooi zitten. En dat allemaal onder het mom van “volksgezondheid,” natuurlijk.

Dit is onzinnig. Iedereen met ook maar een beetje gezond verstand begrijpt dat we de impact van dit nieuwe virus kunnen beperken door grootschalig te testen en mensen met het virus te isoleren. Ondertussen kunnen mensen die niet besmet zijn (of het virus al verslagen hebben en nu immuun zijn) weer gewoon aan het werk. Daar hebben we helemaal geen speciale apps voor nodig.

Track and trace? Ik dacht het dus even niet. Vadertje Staat moet ons lekker met rust laten. We moeten de verspreiding van het virus wat vertragen zodat het systeem niet overbelast raakt, maar dat is het dan wel. Het is totaal geschift — en doodeng — dat de overheid véél verder wil gaan dan dat.

