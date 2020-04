Europa telt nu zeker 100.000 sterfgevallen door corona en Turkije gaat China voorbij

De cijfers van de zwaarst getroffen landen door corona, laten verschillende fases zien. Zo lijken de meeste Europese landen hun piek wel zo’n beetje te hebben bereikt. Maar er zijn ook landen die nu pas het ergste op zich af zien komen. Turkije ging China vandaag voorbij in het totale aantal besmettingen.

De Verenigde Staten komt natuurlijk met kop en schouders boven de rest van de landen uit als het om dit soort cijfers gaat. Iets meer dan 750.000 besmettingen, 16.500 nieuwe gevallen in één dag, 40.000 doden en bijna 1.100 doden in de afgelopen 24 uur. Die zijn er nog lang niet, dat lijkt me duidelijk.

Het Verenigd Koninkrijk lijkt het ergste net te hebben gehad. Maar door de vandaag aangeleverde cijfers, komt het dodental voor Europa wel boven de 100.000 te liggen.

En daar zie je ook direct iets merkwaardigs. Want het totale dodental, wereldwijd, ligt op 164.176. Die overige 64.000 doden komen van Noord-Amerika (42.791) en Azië (14.781). Het continent dat voor een groot deel veel te laat heeft ingegrepen, omdat de uitbraak daar ook begon. En vervolgens keihard (China) of zeer snel (Zuid-Korea, Taiwan, Hong Kong) reageerde, heeft slechts 15 procent van het aantal doden in Europa. Noord-Amerika, dat nog midden in de storm zit, heeft nu al een drie keer zo hoog aantal als Azië. Dat is toch raar?

Hoe kan het epicentrum van de virusuitbraak nou slechts een fractie van het totale aantal doden tellen? Volgens mij hebben landen als China en India een behoorlijke ‘rekenfout’ gemaakt, of registreren ze praktisch niet. En misschien niet (alleen maar) bewust, maar zo’n enorm verschil roept gewoon terecht vragen op. China corrigeerde laatst al flink voor Wuhan. En India, met meer dan een miljard inwoners, heeft heus niet nog steeds ‘maar’ 17.600 besmettingen en nog geen 600 doden in totaal. Bullshit.

Dat halve continent heeft nog een flinke beerput om open te trekken. En reken maar dat iemand vroeg of laat op onderzoek uit gaat, want ik ben echt niet de eerste die denkt dat de Aziatische cijfers (voornamelijk India en China) een nulletje of twee mist. Kan toch haast niet anders?