Filmpje! Baudet regelt live in debat even 4 miljoen mondkapjes voor minister De Jonge

Gisteren tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer gaf Thierry Baudet minister Hugo de Jonge een briefje met daarop de contactgegevens van een importeur die in een week tijd 4 miljoen gecertificeerde FFP2-mondkapjes kan leveren voor zorgverleners. Hoewel De Jonge opmerkingen van Baudet daarvoor nog had afgedaan als onzin gaf hij enige tijd later toe dat zijn mensen toch maar contact hadden opgenomen met de importeur en kwestie… en dat ze snel met elkaar om tafel gaan zitten om harde afspraken te maken.

De minister én minister-president roepen al tijden dat er een “schaarste” aan mondkapjes is. Zoals wij daarentegen al weken zeggen is dat je reinste onzin. Zo zijn wij zelf een partnerschap aangegaan met Stil.nl om mondkapjes te regelen voor ónze lezers. Oké, dat zijn misschien niet het soort kapjes en maskers dat de regering wil gebruiken voor zorgverleners die met coronavirus-patiënten werken, maar a) uit buitenlands onderzoek blijkt dat ze wel degelijk helpen en b) ze zijn dan ook verplicht in veel andere landen voor gewone burgers. En ja, als je nóg betere kwaliteit mondkapjes en -maskers wilt hebben is dat óók best te doen.

Tijdens het (wekelijkse) coronadebat in de Tweede Kamer op woensdag ging Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet de discussie hier dan ook over aan met Zorgminister Hugo de Jonge. “Ik heb deze week nog met een aantal importeurs gesproken,” zei Baudet tegen De Jonge, “Nederlandse importeurs, Nederlandse bedrijven die dat uit China halen en uit andere landen. Die zeggen dat ze binnen tien dagen een onbeperkte hoeveelheid van alle gecertificeerde maskers, alle schalen die er zijn naar Nederland kunnen halen. Ik heb de charts zelfs gezien. Het is duurder geworden, dat is waar. Het is duurder geworden. Maar dat moet u dát zeggen. Dan moet u zeggen, ‘het is een economische afweging en wij willen dat niet betalen.’ En dan moet je gaan rekenen of dat die lockdown wel waard is. Maar het is niet zo dat het moeilijk is om binnen een aantal dagen tien, vijftien, twintig miljoen van die kapjes naar Nederland te halen.”

Volgens De Jonge klopte daar niets van. “Als u dat daadwerkelijk waar maakt hebben we onmiddellijk een deal, echt waar,” aldus een sarcastische minister. “Echt waar. Dan sluiten we nu een deal. Maar het is niet waar en het kan ook echt niet. Er is over de hele wereld schaarste. Daarnaast is er schaarste aan grondstoffen. Het enige land dat daadwerkelijk grootschalig produceert is China.” Vervolgens vertelde hij dat ze in het Verenigd Koninkrijk niet eens voldoende kapjes hebben voor ziekenhuizen, etc. enzo.

Er is overal schaarste, aldus De Jonge, maar “wat vertekent is dat sommige landen veel verder gaan ook met kapjes op straat. Maar dat is wel een heel ander type kwaliteit kapje. Dat is niet het soort kapje waar je in de zorg veilig mee bent. ”

Baudet antwoordde daarop dat het klopt dat er een verschil in kwaliteit is tussen verschillende soorten kapjes. “Maar het punt is gewoon, die wereldmarkt is er wel, alleen de prijzen zijn wat omhoog gegaan. Dus dat is dan de afweging. Maar het is niet zo dat je niet die dingen kan krijgen.”

“Nou, ik zou zeggen, kom door met de telefoonnummers, we gaan ze allemaal nachecken,” aldus een nóg sarcastischer De Jonge. “Als u een productiefaciliteit kunt neerzetten binnen twee weken van dit type getallen, graag.” Maar dat is natuurlijk helemaal niet wat Baudet zei. Hij zei dat het geïmporteerd kon worden. Dat is iets heel anders.

“In Nederland? Nee, dat is een heel ander verhaal. Eigen productie is iets heel anders dan import,” zei Baudet daarop dan ook terecht.

“Kom maar door met de nummers, we gaan ze bellen,” aldus De Jonge. “Komt goed,” aldus Baudet. “Ja, komt goed!” zei De Jonge weer met een ironische glimlachje op zijn gezicht.

Even later was het tijd voor Baudet zelf om achter het spreekgestoelte te staan. “Om te beginnen: belofte maakt schuld. Ik heb meteen even werk gemaakt van de FFP2-gecertificeerde maskers,” aldus Baudet. “Wij hebben veel leden en ook mensen die ons benaderen, mensen in de handel. Hier is een man die aan gecertificeerde ziekenhuizen levert [en aan] apotheken. Hij kan binnen een week vier miljoen [4.000.000!] gecertificeerde FFP2-maskers leveren tegen marktconforme tarieven.”

De Jonge stak zijn hand uit. Baudet liep op hem af en overhandigde hem het briefje met de gegevens van de importeur.

Dat was al schitterend, natuurlijk, maar het werd nóg mooier. Enige tijd later was het namelijk weer aan De Jonge om zaal toe te spreken. En wat zei hij toen? “Ik heb nog één vraag van de heer Baudet. Die gaf mij zojuist een briefje met een nummer erop van een ondernemer die potentieel mondkapjes zou kunnen leveren. Er is zojuist contact geweest, morgen gaan we verder. Dat wilde ik nog even zeggen tegen de heer Baudet.”

Een ongelooflijk moment, maar het is ook tekenend voor de manier waarop a) het partijkartel te werk gaat en b) Forum voor Democratie. FVD vertrouwt op Nederlandse ondernemers. Op mensen die ‘in de handel’ zitten. Het partijkartel zit, daarentegen, vast in de bureaucratie. Als de bureaucratie iets ‘moeilijk’ vindt zitten ze met de handen in het haar. FVD, daarentegen, is feitelijk natuurlijk een ondernemerspartij. Op het moment dat er ergens grote behoefte aan is gaan zij niet aan een ambtenaar vragen wat mogelijk is… Welnee. Ze praten gewoon met hun achterban — ondernemers. Wat kunnen die regelen? En dan blijkt keer op keer dat er heel veel mogelijk is. Veel meer dan wat de bureaucratie ooit gedacht had.

