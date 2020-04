Filmpje! Dit is waarom Nederland nóóit akkoord mag gaan met Eurobonds

Nederland is nu al de grootste nettobetaler aan de EU. Door Eurobonds gaan we nóg meer van ons zuurverdiend geld naar Zuid-Europa sturen. Dat klinkt die zuidelijke landen ongetwijfeld als muziek in de oren, maar wij zijn daar niet toe bereid. Nu niet, nooit niet.

De Eurofielen in Rome, Madrid, Parijs, Brussel en zelfs in Berlijn zijn druk bezig om het plan van Eurobonds toch aan iedereen op te leggen. Met name Italië en Spanje zijn daarin ontzettend fanatiek. Het enige land dat vooralsnog weigert mee te werken aan dit onzalige plan is Nederland. Maar hoe lang dat nog duurt? Niemand weet het. Wat we wél weten is dat Rutte en Hoekstra er bepaald niet bekend om staan dat ze de rug recht houden als héél de EU druk op hen zet.

Maar waarom zijn Eurobonds eigenlijk zo’n slecht idee? Om dat uit te leggen heeft Forum voor Democratie een nieuwe, korte video gemaakt.

“Met Eurobonds worden de nieuwe schulden van alle eurolanden op één hoop gegooid,” aldus Thierry Baudet in de video. “Dat is gunstig voor landen met hoge schulden, maar extreem ongunstig voor financieel verantwoordelijke landen met lage schulden, zoals Nederland.”

Hoe dat werkt? Alle nieuwe schulden worden samengevoegd. Daarover worden vervolgens obligaties uitgegeven. Dat is van groot belang. Wat het rentepercentage wordt daardoor bepaald door het gemiddelde van al die schulden. Natuurlijk is het gemiddelde van de Europese schulden veel hoger dan de schuld van Nederland, met dank aan Zuid-Europa. Hierdoor wordt het voor ons duurder om onze staatsschuld te financieren, terwijl Zuid-Europa juist een enorme meevaller krijgt omdat het voor hen goedkoper wordt (omdat het Europese gemiddelde onder hun schuld ligt). Op die wijze betalen wij indirect voor de schulden van onverantwoordelijke, egoïstische Zuid-Europese landen.

Dat is al erg genoeg, maar wacht, het wordt nóg erger. Door deze regeling kunnen de Zuid-Europese landen in kwestie namelijk lekker doorgaan met nóg meer schulden op zich te nemen, want het is allemaal opeens veel goedkoper geworden voor ze. Het gevolg daarvan is dat de Europese rente wéér omhoog gaat, waardoor wij nóg meer betalen, hoe stringent we zélf ook zijn in Nederland.

Nederland is nu al de grootste netto-betaler van de EU. Als er Eurobonds komen zal onze bijdrage nóg groter worden.

Onacceptabel. Dat we meeleven met Italië en Spanje moge duidelijk zijn, maar dat is geen enkele reden om onze nek in deze economische strop te steken.

Volg mij op Twitter en Steun mij (al vanaf 1 euro per maand!) op BackMe.