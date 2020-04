Forum voor Democratie: ‘ENORME toestroom van nieuwe leden door Zemblablabla!’

Toen Zembla de aanval opende op Thierry Baudet dacht het NPO-programma ongetwijfeld dat Forum voor Democratie een flink klap zou moeten verwerken. Nou, dat valt alleszins mee. Sterker nog: het heeft FVD meer, niet minder, steun opgeleverd.

Al voor de uitzending werd duidelijk dat rechtsliberale en conservatieve Nederlanders geen woord geloofden van de (aankomende, toen nog) beschuldigingen van Zembla. Niet zo gek, natuurlijk. Wij van DDS hadden vooraf inzage in de “bewijsstukken” en konden daardoor al de dag voor de uitzending berichten dat de NPO werkelijk niets had. Een paar grappig bedoelde appjes van Baudet aan Henk Otten*, maar dat was het dan wel.

Daarom voorspelde ik woensdag publiekelijk én privé dat deze affaire FVD steun zou opleveren in plaats van kosten.

Nou, goed nieuws, die inschatting klopt. 100 procent.

“Steeds meer mensen prikken door de framing van de NPO heen,” laat Forum voor Democratie weten op Twitter. Vandaag ENORME toestroom van nieuwe leden door #Zemblablabla. Van harte welkom!” Vervolgens roepen de sociale media-managers andere volgers van de partij aan ook lid te worden. “Alleen samen kunnen we het verschil maken!”

Zoals voorspeld: dit soort laaghartige aanvallen van het mediakartel in samenwerking met het partijkartel — want laat daar geen misverstand over bestaan — hebben totaal geen negatief effect meer op ons van rechts. Wij kijken ernaar, lezen het, en begrijpen: ah, de zoveelste smeercampagne bedoeld om iemand die heilige huisjes omver durft te schoppen te vernietigen.

Daar trappen wij dus niet in.

* Een heel geniepige, zielige man.