Frans Timmermans roept op tot solidariteit: ‘En zo niet, dan loopt de Europese Unie littekens op!’

Frans Timmermans roept op tot meer solidariteit binnen de Europese Unie. Volgens de Eurocommissaris is het positieve beeld van Nederland inmiddels ook al aangetast in Brussel.

Tegenover Nieuwsuur waarschuwt Timmermans Nederland en de rest van Europa om meer toenadering tot elkaar te zoeken:

“Wat ze in Italië zeggen over Nederland, was dat echt nodig geweest? Als wij zeggen ‘eerst even de centjes tellen’, staat Europa er weer als boeman op.”

Minister van Financiën Wopke Hoestra wist na enig gesteggel met de Europese Unie uiteindelijk toch tot een deal te komen. En dankzij de uitgekiende deal van Hoekstra komt Nederland daar nog goed mee weg.

Volgens Timmermans is de Europese Unie er nog redelijk ongeschonden van afgekomen omdat niemand zin zou hebben gehad in ‘een echte clash’. Wel is Timmermans van mening dat we er in de toekomst voor moeten blijven waken dat Nederland opnieuw botst wat betreft de tegenstellingen met de Europese Unie:

“Nederland heeft na de harde ingenomen positie nu getekend voor een compromis. Ik hoop dat dat ook gebeurt bij de Europese Raad als de regeringsleiders het eens moeten worden, want er zijn nog wel wat open eindjes.”