Google én Apple gaan samenwerken om corona te ‘tracken’ op smartphones

Google en Apple hebben laten weten dat ze gaan samenwerken om overheden te “helpen” in de strijd tegen het nieuwe Chinese coronavirus. Ze gaan de handen ineen slaan omdat zij beter in staat zijn corona-apps te ontwikkelen die de overheden willen gebruiken. De NOS legt uit:

Met corona-apps kunnen overheden in kaart brengen met wie coronapatiënten in contact zijn geweest. Daarbij is het de bedoeling dat er zo weinig mogelijk informatie op de server van een overheid wordt opgeslagen, om de privacy te beschermen… De techbedrijven benadrukken dat beveiliging en privacy een belangrijk onderdeel van contactonderzoek moeten zijn. De twee concurrenten werken samen om ervoor te zorgen dat het onderzoek op apparaten van beide bedrijven hetzelfde werkt.

Er komen twee fases aan. In de eerste fase komt er een “speciale mogelijkheid voor overheden en gezondheidsautoriteiten om apps voor contactonderzoek uit te brengen.” De tweede stap wordt contactonderzoek vervolgens “volledig in beide mobiele besturingssystemen geïmplementeerd.”

Dit is dus écht gewoon doodeng. Apple en Google zijn twee van de drie machtigste (tech) bedrijven ter wereld — de andere is Facebook, maar niemand die eraan twijfelt dat Zuckerberg ook best bereid is om mee te werken aan dit project mocht dat nodig zijn (lekker inloggen op de nieuwe apps met je Facebook account!). Als deze bedrijven de handen ineenslaan én ook nog eens samenwerken met overheden krijg je een heel enge situatie, waarin al ons doen en laten in de gaten gehouden kan worden.

Als dit gebeurt heb je het écht over een 1984-achtige nieuwe werkelijkheid. En dat zou ons allemaal zorgen moeten baren.

