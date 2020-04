‘Groot deel Nederlanders voorstander van afbouwen maatregelen, ook als er kans blijft op besmetting’

Uit onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat het merendeel van de Nederlanders voorstander is van het afbouwen van de coronamaatregelen. Ook als dat extra risico’s met zich meebrengt.

Wat vorige week uit het onderzoek ook al bleek, het overgrote deel van de Nederlanders houdt zich aan de ‘intelligente lockdown’-aanwijzingen van de overheid. Meer dan 90% Meldt zoveel mogelijk thuis te blijven, op 1,5 meter afstand van anderen te blijven, geen hand te geven, etc.

Twee weken geleden wilde 25% een lockdown, vorige week 21%, nu is het nog maar 15%. Ook bij kiezers van PVV en FVD zien we het percentage voorstanders ervan dalen. Bij die van FVD is het nu 28% en bij de PVV-kiezers 45%.