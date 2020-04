Haha! Coalitiegenoten worden gék van Rob Jetten

Het wordt eigenlijk niet hilarischer dan dit: de coalitie is helemaal klaar met D66’er Rob Jetten. Eerst kwam hij steeds met voorstellen waarvan hij wist dat het kabinet ze achter de schermen al goedgekeurd had, en vervolgens stak hij minister Wopke Hoekstra met een mes in de rug toen die akkoord weigerde te gaan met Eurobonds. De regeringspartners zijn er klaar mee.

Dat zeg ik niet alleen, dat zegt De Telegraaf. Volgens het huisblad van de VVD heeft Jetten “de onderhandelingen” tussen Europese ministers van Financiën zeer waarschijnlijk geschaad. En ja, gaat hij verder, het is hem opgevallen dat Jetten dit soort dingen steevast doet. Elke dag. “Iedereen heeft het recht op een fout, maar als je zulke fouten elke week maakt,” aldus de ‘bron’ (die natuurlijk even contact heeft opgenomen met De Telegraaf om Jetten publiekelijk een waarschuwing te geven).

En vervolgens: “Deze brand kan naar binnen slaan in de coalitie.”

Met andere woorden: ‘Opflikkeren met je goedkope spelletjes, Rob. Zo niet, dan zet je de coalitie op het spel!’ Dat laatste is natuurlijk je reinste flauwekul. Ze zijn ongetwijfeld écht geïrriteerd door het wangedrag van de D66-leider, maar de kans dat de coalitiegenoten de regering opblazen is nihil. Ja, ze spugen nu even op hem, maar dat is alleen maar bedoeld om hem weer in het gareel te doen lopen. Hij krijgt even een klap in het gezicht — met vlakke hand — maar daar blijft het bij.

Maar goed, het is natuurlijk wél vermakelijk om te zien.

