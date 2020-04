Haha ‘gerechtigheid’ voor homo’s hoor! ‘Straf’ 15-jarige homofoob: ‘twee weken niet op straat hangen’

Dit poëtisch wonder, dat spontaan teksten als ‘kankerhomo’s’ en ‘Amsterdam, gays is not normal’ door de straten tetterde toen er een homostel voorbijliep, mag weer naar huis! Corona-spugers krijgen zo tien weken cel en een paar honderd euro boete, zonder pardon. Maar een 15-jarig pisventje, dat met zijn gedrag zelfs nog de voorwaarden van zijn andere, nog openstaande voorwaardelijke straf heeft geschonden, mag nu voor straf ‘twee weken niet op straat rondhangen‘. Echt waar!

Terug naar softe aanpak

Even leek Nederland de zaken weer hard aan te pakken. Corona was net een serieuze zaak geworden, dus het moedwillig besmetten van anderen (of daarmee dreigen) moest zwaar worden bestraft. En dat gebeurde ook op 20 maart! Een ruime drie weken later blijkt Nederland echter weer terug bij af te zijn.

”Kankerhomo’ roepen maakt je nog geen homofoob’

Hier ging Ilyas lekker tekeer. Toen de rest van Nederland het filmpje had gezien en niet zo goed bleek te reageren op termen als ‘kankerhomo’, ging dit straattuig snel over op een charme-offensief (video). Daaruit bleek dat ‘kankerhomo’ en ‘Amsterdam, gays is not normal’ geen homofobe uitspraken waren want, zo redeneert hij, ‘ik ben helemaal geen homofoob.’ En er gebeurde natuurlijk ook van alles voorafgaand aan het filmpje, dus Nederland kreeg een verkeerd beeld voorgeschoteld.

We weten namelijk allemaal dat homo’s (maar niet allemaal!!) geobsedeerd zijn met moslims. En dat twee homo’s dan zomaar precies het tegenovergestelde gaan beweren, ja dan lok je het natuurlijk ook wel een beetje uit. En dat Ilyas dan zo scheldend en trappend reageert, komt dus eigenlijk door die homo’s, want die moeten gewoon niet zo kijken!

Gemeld bij politie

Maar toch, ondanks dat het dus eigenlijk wel volledig de schuld van het homostel is dat Ilyas zo reageerde, en dat hij dus ook écht geen kanker homofoob is, stapte Ilyas zelf naar de politie. Wat een held!

Vrij, want zielig

Nu weten we dus waarom hij zich heeft gemeld. Niet omdat pa hem een stomp heeft gegeven, of omdat moeder maar niet stopt met huilen om die mislukking van een zoon. Nee, meneer had nog een voorwaardelijke straf boven het hoofd hangen (onbekend waarvoor)! En de voorwaarde was dat hij in de tussentijd op vrije voeten mocht zijn, zolang hij niet opnieuw met justitie in aanraking zou komen. Precies wat er gisteren dus juist wél gebeurde.

Meneer gaat dus op internet tekeer, is vervolgens zélf het slachtoffer, veegt z’n eigen straatje schoon en gaat direct daarna naar de politie. En die laten hem nu gewoon gaan. Burgemeester Halsema plaatste gisteren een regenboogvlag op Instagram. Het perfecte meta-symbool voor wat hier nu gebeurt: wegkijken en symboolpolitiek verkiezen boven het aanpakken van het probleem. Belachelijk.