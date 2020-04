Handig gebruik van de crisis: 15 cent statiegeld op kleine plastic flesjes vanaf volgend jaar

Op alle plastic flesjes onder de 1 liter komt 15 cent statiegeld, per 1 juli 2021. Blikjes zullen volgen. Staatssecretaris Van Veldhoven drukt (juist) nu dit plan door, want er is al jarenlang om gestreden. Supermarkten en producenten zijn minder blij, het kost hen extra tijd en geld.

Producenten konden de gemaakte afspraken over de recycling van hun flesjes, niet waarmaken. Daardoor worden de maatregelen nu uitgebreid, dus producenten zijn niet blij! Die krijgen plat gezegd met een extra kostenpost te maken.

Maar ik vraag me af of het ze echt veel gaat kosten. Wellicht kunnen ze daar zelf eens over na gaan denken, want misschien is het hele recyclingproces wel veel efficiënter te maken dan het nu is.

Een ander mogelijk bijkomend effect is zelfs maatschappelijk van aard. Volgens mij is het in Berlijn zo dat zwervers plastic flessen en blikjes ‘toegestopt’ krijgen, in plaats van dat ze hoeven te bedelen. Naar het schijnt is dit voor hun ook een stuk lucratiever, en kunnen ze ook zelf op zoek naar flesjes en blik, waardoor de stad ook nog eens wat schoner oogt. Maar goed, aan zo’n verhaal heeft een supermarkt natuurlijk geen hol.

En wat dat betreft is het een slimme zet om deze maatregel er precies nu door te drukken. De bedrijven liggen waarschijnlijk (voor een deel) aan het infuus, waardoor het voor hen nu een soort ‘don’t bite the hand that feeds you’ situatie is geworden. Ze willen blikjes nog gaan aanvechten maar die kans acht ik nu wel heel erg klein.