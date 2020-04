Hypocriete Henkie nett0 over zielige Rusland-aanval op Baudet: ‘Heb naar eer en geweten vragen beantwoord!’

Ach kijk wat leuk. Henk Otten aka Henkie nett0 heeft (indirect) gereageerd op ons artikel van gisteravond waarin wij berichtten dat hij samen heeft gewerkt met Zembla in een poging om Thierry Baudet weg te zetten als pion van het Kremlin. Volgens Henkieboy werd hij benaderd door een journalist van het NPO-programma en heeft hij slechts eerlijk antwoord gegeven op vragen. Wat. Een. Onzin.

“Journalist benaderde mij met vragen over Russische invloed bij FVD,” aldus Henkie. Je zou denken: daar kan je dan heel snel op antwoord geven. “Nee, enorme onzin. Flikker op met je samenzweringstheorieën.”

Maar nee. “Overduidelijk toenemende pro-Russische houding van Thierry Baudet leidde bij mij tot voortschrijdend inzicht,” aldus meneer nett0. “Daarom heb ik naar eer en geweten de vragen beantwoord.”

Verklaring n.a.v. uitzending @ZEMBLA op 16/4. Journalist benaderde mij met vragen over Russische invloed bij #FVD Overduidelijk toenemende Pro-Russische houding van @thierrybaudet leidde bij mij tot voortschrijdend inzicht. Daarom heb ik naar eer en geweten de vragen beantwoord. pic.twitter.com/vrUZnBS96H — Henk Otten (@hendrikotten3) April 15, 2020

Leuk geprobeerd hoor, van Henk, maar hier trapt dus werkelijk niemand in. Zembla heeft privé-berichten van WhatsApp in handen, berichten die Henk heeft gedeeld met het programma. Hij heeft niet slechts vragen beantwoord; hij heeft deze idiote hetze bewust aangewakkerd.

Daarnaast is het “voortschrijdend inzicht” van Henkie nett0 volstrekt onzinnig. De berichten waren bijna allemaal en overduidelijk ironisch bedoeld. Meneer nett0 twijfelde daar toen geen moment aan — en maakte er zélf grappen over met FVD’ers. Iedereen vond het vermakelijk. Mensen die met Baudet hebben gewerkt in die tijd hebben mij bevestigd dat hij met hen er óók veelvuldig grappen over maakte, juist omdat de beschuldigingen van de mainstream media zo belachelijk waren.

Henk weet dat allemaal ook. Maar toch heeft hij a) deze berichtjes uit hun context gehaald en gedeeld met Zembla, en b) liegt hij nu dat hij op magische wijze opeens gelooft dat Baudet stiekem toch een trekpop is van Vladimir Poetin.

Schaamteloos. Wat een ongelooflijke ranzige man… en nog een leugenaar én dief ook. Want ja, laten we niet vergeten dat hij gedwongen is om 50.000 euro terug te betalen aan Forum voor Democratie.

