Incompetente regering Ecuador: ‘sorry voor tientallen lijken op straat!’

Ecuador lost met één maatregel twee problemen tegelijk op: het beantwoordt de vraag of de officiële cijfers kloppen met een overduidelijke ‘Nee!’; en het beantwoordt tegelijkertijd de vraag om hoeveel doden het dan wél gaat. Maar om één of andere reden schoot het de bevolking toch in het verkeerde keelgat. De regering moest zijn excuses aanbieden.

Overal op social media dook beeldmateriaal op van de catastrofe die het coronavirus in Ecuador en specifiek Guayaquil, de grootste stad van het land, heeft aangericht. Tientallen overleden coronapatiënten werden dagenlang op straat achtergelaten. Er was geen plek meer voor de lichamen in ziekenhuizen, mortuaria en kerkhoven. Buurtbewoners zijn zelfs zover gegaan dat ze enkele lijken in brand hebben gestoken, om besmetting te voorkomen.

De regering van Ecuador heeft daarom zijn excuses aangeboden. Het lijkt mij voor geen enkele regering, van wat voor land dan ook, ooit wenselijk om te moeten zien hoe zulk falen, in zo’n korte tijd, zó’n groot bereik heeft. Bewust beleid of bewuste nalatigheid zal het dus niet zijn geweest. Misschien dat je angst zaaien niet helemaal uit kunt sluiten. Het meest voor de hand liggende is echter dat Ecuador een arm land is en daardoor slechte voorzieningen heeft. Veel arme mensen op een kluitje, geografisch een hel voor degelijke infrastructuur, minder middelen en van lagere kwaliteit om coronapatiënten te (laten) genezen, ga zo maar door.

Ik denk dat de rek er bij dat land gewoon uit is. Als al die plekken echt allemaal vol zitten dan komen er denk ik noodoplossingen: met het leger beginnen aan massagraven, net als in Iran. Laten we hopen dat het meevalt. Meer kunnen we op het moment ook niet doen.