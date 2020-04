[Interview] Baudet: ‘Toekomstige generaties zullen vragen, wat heb jij gedáán om de strijd te winnen?’

Na alle controverse afgelopen week vond DDS het tijd voor een wat diepgravender vraaggesprek met Thierry Baudet. Het onderwerp? De media. De NPO, ja, maar ook de commerciëlen en zelfs de nieuwe media. In dit bijzonder interessante gesprek legt de Forum voor Democratie-leider uit hoe hij over de huidige staat van de media denkt, en hoe hij de toekomst voor zich ziet.

MvdG: Ik denk dat als de Zembla-uitzending iets bewijst, dan is het niet dat jij banden hebt met Rusland, maar dat de NPO is doorgeslagen in haar Baudet-haat. Hoe zie jij dat?

Baudet: Ik zie een patroon : steeds papegaaien de mainstream media elkaar na – eerst zo’n hallucinante uitzending van ZEMBLA inderdaad, zonder énig bewijs, alleen maar onzinnige verdachtmakingen; en dan krijg je de krantenkoppen… precies hetzelfde als in Amerika met Trump is gebeurd. De hoop van de linkse pers is dat uiteindelijk bij de mensen een gevoel van “omstreden” of “waar rook is, is vuur” blijft hangen. Ik denk eerder dat mensen het spelletje steeds meer gaan doorzien.

MvdG: In bredere zin, wat vind je van de publieke omroep en zelfs van de andere mainstream media in hun algemeenheid? Persoonlijk zie ik tegenwoordig eigenlijk bar weinig verschil tussen de NPO en de commerciëlen. Je ziet dan ook dat NPO-‘toppers’ steeds vaker de overstap maken naar de commerciëlen, waar ze dan feitelijk doorgaan met hun linkse programma te presenteren. Hoe denk jij daarover?

Baudet: Het is in feite één kliekje, ideologisch staan ze aan dezelfde kant, en de marges van het debat zijn uiterst smal geworden. Dat is doodzonde. Zelfs als je het niet met mij of FVD eens bent: iedereen heeft baat bij een samenleving waarin de open geest prevaleert, waarin argumenten uit alle hoeken op een serieuze, rustige manier worden gehoord en afgewogen.

MvdG: Wat moet er in jouw ogen gebeuren om de NPO te hervormen? Mijn inziens kunnen we die strijd al niet meer winnen; het is niet te hervormen. Maar goed, misschien dat jij daar positiever in staat. Hoe zie je dat voor je?

Baudet: Uiteindelijk moet er een cultuuromslag komen. Een andere houding in de culturele wereld, op scholen, enzovoorts. En dat kan alleen als we een nieuwe generatie opleiden en inspireren om écht kritisch na te denken, om voorbij de taboes en heilige huisjes te kijken en een ánder wereldbeeld te ontwikkelen.

MvdG: Als we punten 2 en 3 met elkaar verbinden, kunnen we ook de vraag stellen: en wat moet er qua commerciële media gebeuren om het speelveld enigszins gelijk te trekken dus radicaal-links, dat het vrijwel overal voor het zeggen heeft, en wij van rechts, die ‘alternatieve’ websites hebben, maar geen ‘oude’ mediabolwerken in handen hebben?

Baudet: Ik denk dat de vernieuwing op dit moment niet bij de commerciëlen zit maar bij de vrije ondernemers op internet. De blogs, de vlogs, de websites zoals DDS. Daarom vind ik het ook zo jammer dat GeenStijl en TPO, wat eigenlijk ‘natuurlijke bondgenoten’ zouden kunnen zijn in de strijd tegen het kartel en tegen de oikofobie, telkens weer blijken te willen ‘deugen’ en snoeihard willen uithalen, vol met gestrekt been erin gaan, en vóórop lopen om andere conservatieve, of patriottische, stemmen neer te maaien. Als ik een foutje maak weet je één ding zeker: WNL gaat het groots uitmeten. De Telegraaf ramt het er keihard in. Powned gaat de straat op om mensen te vragen of ze het ook zo ontzettend erg vinden dat Baudet gezegd heeft dat…etc.

Dan kun je zeggen : “Ja, dan moet je maar geen foutjes maken.” Maar het was ook al zo met Fortuyn, met Wilders. Het is ook zo met auteurs, met cabaretiers – iedereen aan onze kant van het spectrum loopt elkaar voortdurend af te zeiken en te verraden. Blijkbaar slaagt ‘rechts’ (om het even zo te noemen) er maar niet in het kluitjesvoetbal te ontstijgen, het onderling moddergooien; en om in plaats daarvan een beetje samen te werken zodat de aandacht uitgaat naar de belangrijke punten die we willen veranderen in de samenleving – niet naar geneuzel op de vierkante centimeter.

Dat vind ik oprecht bijzonder treurig. Want de tegenstander doet het wel. Speelt ons tegen elkaar uit. En houdt zo stevig greep op de macht.

MvdG: Persoonlijk zie ik onze strijd als één die we op twee fronten moeten voeren, te weten in de politiek en in de media. Hoe denk jij daarover? En zijn er misschien nog meer fronten, zoals bijv. cultuur en in het onderwijs?

Baudet: Absoluut, de strijd vindt plaats over de hele linie. Onze generatie moet beslissen of we doorgaan met de vervreemding, onze natiestaat kwijtraken aan immigratie en de EU; en of de almachtige overheidsbureaucratie via de ‘groene’ weg uiteindelijk een quasi-socialistische heilstaat mag realiseren – want dat is de onvermijdelijke consequentie van het Parijsakkoord en de Klimaatwet. Als we niets doen, zal dat ons voorland zijn. Het is, lijkt mij, niet heel moeilijk om dat in te zien. Maar we kúnnen nog kiezen voor een fundamentele koerswijziging. Het is dus ook binair. Het is echt het één of het ánder. Je kunt niet én een natiestaat hebben, én óók massale immigratie, open grenzen, en een almachtige EU.

En latere generaties zullen niet zeggen: wat goéd dat je toen-en-toen hebt opgetreden tegen dat ongenuanceerde twitterbericht! Fantástisch dat je je nek uitstak om die ene kans die we hadden, dat unieke moment in de geschiedenis, toen Forum voor Democratie opkwam, om toén Baudet pootje te haken!

Nee, ze zullen zich afvragen: wat heb jij daadwerkelijk gedaan om die strijd te winnen?

Dank voor het beantwoorden van deze vragen!