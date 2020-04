Ja hoor, links grijpt zijn kans! Eisen ‘groene afspraken’ als voorwaarde voor verlenging coronasteun bedrijven

De coronacrisis vereist op den duur een nieuw steunpakket met maatregelen die beter aansluiten op de nieuwe situatie. In het begin was het noodzaak, dus smeet het kabinet er gewoon direct veel geld tegenaan. Natuurlijk kwam dat niet allemaal goed terecht: miljardenbedrijven zoals Booking.com die steun aanvragen? Kom nou! Linkse partijen stipten daar een goed punt aan, maar gaan weer veel te ver…

Wat GroenLinks-leider Jesse Klaver bij Jinek zei, over dat moest worden voorkomen dat belastinggeld in de zakken van aandeelhouders terecht zou komen, ben ik met hem eens. Gebeurt niet zo vaak! Ook vind hij dat er op den duur ook zal moeten worden gecontroleerd of, en in welke mate, dat is gebeurd. Ook mee eens! En PvdA-leider Asscher ook, al is dat minder bijzonder natuurlijk.

Maar helaas bleef het niet bij die twee terechte punten. Nope, waarom zou je op dat punt stoppen? Op links kreeg men de smaak voor de politiek weer te pakken. Dus kan de ‘geen-politiek-tijdens-corona’-wapenstilstand zo uit het raam en kan het profileren weer beginnen! Weet u nog dat links zo van groen, duurzaam, milieu en klimaat houdt? Nou, zij wel!

GroenLinks en de PvdA willen nu ‘milieuambities’ afdwingen bij het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven dat in de meeste gevallen momenteel dus aan ‘het infuus’ ligt. En daar komen Klaver en Asscher (maar ook Marijnissen en Jetten) aangestrompeld op de financiële intensive care-afdeling, met het voorstel: ‘doe groen of ik trek je infuus eruit’. En bij dit soort ‘afspraken’ is de keuze altijd ‘geheel vrijwillig’ en zonder dwang natuurlijk! Wat een helden zijn het toch ook…