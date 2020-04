Je gelooft het niet! ‘Meer asielzoekers verdacht van een misdrijf’

Het is ongelooflijk, maar blijkbaar zijn er nogal wat nepasielzoekers die er een handje van hebben om misdrijven te plegen. Het gaat dan vooral om ‘vluchtelingen’ (diepe zucht) uit veilige landen als Algerije en Marokko.

Het is wel héél erg gesteld met de misdaadcijfers als zelfs de politiekcorrecte bureaucratie én het NOS Journaal door het stof moeten. Ja, geeft die laatste vandaag toe, het aantal misdrijven gepleegd door nepasielzoekers is behoorlijk hoog. En dat niet alleen, maar dit aantal is ook nog eens stijgende.

Natuurlijk komt die informatie oorspronkelijk niet van de NOS, maar van De Telegraaf. Die krant laat weten dat nepasielzoekers in 2019 verdacht werden van ruim 1.000 misdrijven meer dan in 2018. Dat is een toename van 27 procent. Het gaat vooral om winkeldiefstal, maar helaas ook om zaken als (poging tot) moord en verkrachtingen (een kwart meer). Het aantal door nepasielzoekers gepleegde verkrachtingen verdubbelde zelfs (officieel).

Dat is natuurlijk vreselijk — zeker omdat wij van rechts hier al tijden voor waarschuwen. Maar er is meer. Het gros van deze misdrijven worden namelijk gepleegd door nepasielzoekers uit “veilige landen” zoals Algerije en Marokko. Die mensen hebben helemaal niets te zoeken in Nederland. De kans dat ze asiel krijgen is ongeveer nihil. Maar tóch komen ze. Tóch mogen ze een tijdlang blijven (terwijl hun zaak officieel uitgezocht wordt). En tóch plegen ze misdrijf na misdrijf na misdrijf.

Gaaf land he, dat Nederland van Mark Rutte?

