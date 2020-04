Je verzint het niet… Nederland tijdens ‘intelligente’ lockdown: ‘asiel aanvragen is weer mogelijk’

Dit halve land ligt plat en iedere versoepeling van maatregelen wordt driedubbel gecheckt op risico’s. Maar asielzoekers moeten natuurlijk wel weer zo snel mogelijk geholpen worden. Prioriteit nummer één in Nederland!

Grens dicht

Het coronavirus leek aan te tonen dat de grenzen wel degelijk konden worden gesloten, zelfs nog redelijk goed ook! Maar asielzoekers gaven natuurlijk niet zonder slag of stoot op, anders was die overtocht helemaal voor niks. En toen de grenzen dichtgingen zaten er natuurlijk ook nog behoorlijk veel in afwachting van de uitkomst van de asielprocedure.

Asielapparaat weer aangezwengeld

Hier moest opvang voor komen. Zij die na twee weken, in verband met corona, vrij van coronaverschijnselen/-klachten zijn, mogen doorstromen naar reguliere azc’s. De Groningse kazerne in Zoutkamp, waar de ‘achterblijvers’ tot nu toe werden opgevangen, krijgt zo weer “ruimte vrij voor een nieuwe groep asielzoekers”. En daaruit blijkt dus dat het niet alleen om het herverdelen van wat asielzoekers gaat, maar dat het hele asielapparaat weer opgang aan het komen is.

Dit valt toch haast niet uit te leggen? Waarom in deze situatie juist die tak van de overheid weer laten draaien? De asielzoekers moeten, net als de rest van Nederland, gewoon de lockdownmaatregelen naleven. Dan maakt het vrij weinig uit of dat in een azc of een kazerne is. Asielprocedures zijn echt geen prioriteit en asielzoekers krijg je momenteel überhaupt niet aan het werk (of weg als ze worden afgewezen), dus wat zijn we hier nou aan het doen?

‘Ach het zal wel meevallen, Nederland kan z’n poorten wel opengooien maar dat wil niet zeggen dat er ook (veel) mensen op afkomen’, hoor ik u denken. Kan zijn, dus waarom daar dan nu mee bezig zijn? Want als er wél mensen op afkomen, dan maken we het onszelf momenteel alleen maar lastiger. Je moet ze, waarschijnlijk in een andere taal, gaan uitleggen hoe het hier werkt op het moment. Als die procedures al weer opgang komen en ze worden afgewezen, dan reken maar op flink wat frustratie. Fysiek contact is dan een risico, dus besmettingsgevaar ligt op de loer. En wat als er in zo’n azc een corona uitbraak ontstaat? Dan kan de hele boel binnen de kortste keren wéér op slot, want Nederland moest zo nodig deugen.