Joe Biden, als laatst overgebleven Democratische presidentskandidaat, beschuldigd van aanranding

Eigenlijk is dit geen ‘nieuw‘ nieuws. Maar Nederlandse media hebben lopen slapen, en NY Times heeft een vies spelletje gespeeld. Enkele weken terug doken er al berichten op dat Joe Biden beschuldigd was van aanranding ergens in 1993. NY Times heeft dit nieuws toch maar terugtrokken, maar brengt nu wel weer dit nieuws naar buiten.

De timing kon niet beter. Saloncommunist Bernie had zich teruggetrokken, Barack Obama gaf ineens zijn steun aan Biden – terwijl Biden letterlijk de laatst overgebleven kandidaat was – en ook Pocahontas, Elizabeth Warren, steunt Biden. ‘Ineens’ komen de nieuwe beschuldigingen, maar nu blijkt dat deze ‘nieuwe’ beschuldigingen helemaal niet zo nieuw zijn. Al eind maart kwam dit nieuws naar buiten, maar toen werd dit min of meer in de ‘doofpot’ gestopt – zie link.

I asked Dean Baquet about why the Times waited to publish Tara Reade's allegations about Joe Biden, and why it published https://t.co/J9h2VkaaZf — Ben Smith (@benyt) April 13, 2020

Een paar weken terug nam de media dit dus niet zo serieus, en herkende men niet echt een patroon in het ‘creepy’ gedrag van Joe Biden.

Nu hij naar alle waarschijnlijkheid de presidentskandidaat wordt voor de Democraten wordt de ‘doofpot’ weer geopend. Beetje opmerkelijk verhaal dit wel.

Maar in ieder geval is Biden dus weer beschuldigd van aanranding. Biden is al vaker verdacht geweest van kwesties rondom ongepast gedrag, dus waarom de Democraten zo’n vertrouwen hebben in deze kerel, dat mag Joost weten.

Tara Reade, oud medewerker van Biden, heeft bij de politie een aanklacht ingediend vanwege aanranding. Zij zou in 1993 al eerder een klacht hebben ingediend, maar toen werd er geen actie ondernomen. Een paar werken geleden deed ze hier weer melding over bij de politie, maar nu wordt dit pas als groot nieuws gebracht.

Ze heeft nogmaals aangifte gedaan omdat ze in het verleden al vaker is gedreigd, ook wordt ze een ‘pion’ van Rusland genoemd.