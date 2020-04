Kabinet volgt wegens economisch belang het ‘risicovol’ OMT-advies op: basisscholen over drie weken open

Basisscholen mogen op 11 mei weer open. Het kabinet zal dit vanavond bekend gaan maken, dat bevestigen bronnen aan de NOS. Maar het opvolgen van dit OMT-advies is niet zonder risico. Economische belangen wegen dit keer zwaarder.

Het Outbreak Management Team (OMT) erkent zelf dat het advies indruist tegen de door henzelf gestelde voorwaarden waar de situatie eigenlijk eerst aan zou moeten voldoen. Het OMT zegt eigenlijk dat het niet anders kan: “Het is niet mogelijk om op basis van wetenschappelijke bewijzen een strategie uit te werken om de maatschappij weer te openen zonder dat dit zou kunnen leiden tot een mogelijk onbeheersbare verspreiding van het virus.”

Met andere woorden: ‘er is en blijft altijd een risico, dat is dan maar zo’. De grootste onzekerheid zit hem namelijk in de mate waarin kinderen besmettelijk zijn. Waarschijnlijk om die reden pakt het kabinet het daarom voorzichtig aan, wat betreft de andere sectoren. Eerst de basisscholen en/of kinderopvang, daarna voorzichtig kijken naar de rest. Maar er moet hoe dan ook iets gebeuren, want anders wordt de economische schade simpelweg te groot. En dan is iedere stap die je kúnt zetten (helemaal bij een waarschijnlijk laag risico), ook een stap die je móét zetten.

En nu is dan wel het juiste moment. De piek lijkt af te nemen, mocht het risico over twee weken toch te groot blijken, dan is de groep van nieuwe besmettingen relatief klein. Daarbij helpt het dan natuurlijk wel om vooraf te benadrukken dat ouders en familieleden van die kinderen, extra goed opletten. Want nieuwe besmettingen via volwassen gaan gegarandeerd keihard.