Kantoor aan huis? Verhoog je productiviteit

Een kantoor aan huis brengt verleidingen met zich mee. Je dagelijkse leven buiten je werktijden is namelijk heel dichtbij. Daarom is het ook zo belangrijk om er alles aan te doen je productiviteit naar het hoogste niveau te tillen. Er zijn meerdere manieren om dat te realiseren. Een van de aspecten die de basis vormen voor een hogere productiviteit is de inrichting van je kantoor aan huis. Het is prettig om in een inspirerende omgeving op een comfortabele manier te werken. Een kantoor dat er netjes en opgeruimd uitziet, heeft eveneens een positieve invloed op de productiviteit. Een punt dat vaak vergeten wordt, is de buitenkant van het kantoor. Buiten schilderen zorgt ervoor dat de uitstraling aan de buitenkant prima is. Dat werkt door naar binnen.

Besteed aandacht aan het kantoorinterieur

Maak van je kantoor ook echt een kantoor en niet een tweede huiskamer. Schaf daarom kantoormeubelen aan die comfort bieden en ergonomisch verantwoord zijn. Als je de hele dag op kantoor zit, is het wellicht aan te raden om een sta/zit bureau te kopen. Je wisselt het zittend werken dan af met staand werken. Dat is goed voor je lichaam en voor de productiviteit. De muren schilder je in lichte kleuren die voor een rustige sfeer zorgen. Bekijk meer informatie over schilderen om te ontdekken wat er allemaal mogelijk is op dat gebied. Via Werkspot kom je bovendien op een snelle manier in contact met schilders uit je regio. Daarbij maak je handig gebruik van de duizenden beschikbare reviews om het gesprek met een professional aan te gaan. Wist je dat het plaatsen van een groene plant op kantoor eveneens goed is voor de productiviteit? Het stukje natuur zorgt voor een betere concentratie en de luchtkwaliteit verbetert eveneens. Een plant staat ook nog eens leuk en verhoogt de sfeer.

Creëer een optimale lichtvoorziening

Het is niet echt prettig werken in een donkere ruimte en dat heeft dan ook een negatieve invloed op de productiviteit. Daarom is het van belang in je kantoor aan huis te voorzien in een optimale lichtvoorziening. Het beste is natuurlijk als er sprake is van een natuurlijke lichtinval. Dat is geen probleem als je grote ramen hebt. Als het kantoor kleine ramen heeft, plaats dan geen raamdecoratie die al het licht wegneemt. Bij het plaatsen van verlichting combineer je zacht licht met felle verlichting. Combineer daarom verschillende soorten verlichting, zoals een fijne bureaulamp en plafondverlichting voor groter licht. Tot slot is het zaak om je werkomgeving netjes te houden om de productiviteit te verhogen. Dat is simpel te realiseren door bijvoorbeeld ladekasten of archiefkasten in je kantoor te plaatsen.