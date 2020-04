Kijken! Nederlandse regering is door deskundigen gewaarschuwd voor toekomstige virussen, maar heeft advies naast zich neergelegd

Gezondheidsadviseur Ger Steenbergen komt met een opmerkelijke boodschap. Na de uitbraak van ebola hebben tal van wetenschappers en deskundigen de overheid geadviseerd om zich voor te bereiden op nieuwe virale epidemieën. Helaas heeft de overheid dit soort adviezen naast zich neergelegd. Tot teleurstelling van de deskundigen.

“De politici hadden op dat moment andere prioriteiten.”

Dit is de kern van het verhaal van Ger Steenbergen, een expert als het gaat om virale epidemieën. Zijn advies – en dat van andere experts – zijn na de uitbraak van ebola gewoon ‘genegeerd’ door de overheid. Er was namelijk geen tijd/geld/prioriteit voor voorbereidingsscenario’s.

De Nederlandse regering is door deskundigen meerdere keren gewaarschuwd na de uitbraak van ebola om zich beter voor te bereiden op een virusuitbraak, maar die adviezen werden genegeerd. Zo ook het rapport van gezondheidsadviseur Ger Steenbergen, vertelt hij in @nieuwsenco. pic.twitter.com/OF5iWKPIAc — NPO Radio 1 (@NPORadio1) April 15, 2020

Het is een schokkende boodschap van Steenbergen, want hoezo was er geen prioriteit voor een voorbereidingsplan voor eventuele pandemieën? Het is niet dat de regering ZELF die plannen gaat bedenken, ze besteden zo’n opdracht uit. We betalen in Nederland bizar veel belasting, maar in feite krijgen we er weinig tot niks voor terug.

Als het gaat om de gezondheid, toont de regering Rutte aan dat ze de afgelopen jaren hebben zitten slapen. Had er niemand gewoon even kunnen luisteren naar deze wetenschappers?

En nog belangrijker: was deze informatie ook bekend bij het RIVM? Of kregen die ook niet alles mee?

Het is goed dat wetenschappers en deskundigen zich uiten over het consequente mismanagement van onze regering, want alleen zo komt de bevolking erachter dat we worden bestuurd door een stel incompetente bestuurders.