KIJKEN VERPLICHT! FVD presenteert mini-docu: Corona in Nederland

In Nederland zijn we het gewend van onze politici dat ze snel in een paar seconden proberen te scoren. Ze nemen de tijd niet om serieuze onderwerpen rustig te bespreken. Wij, kiezers, worden behandeld als een stel kleuters met een concentratieprobleem. Want stel je voor dat je ons als volwassenen behandelt; als mensen die heel goed over bepaalde zaken na kunnen denken en, op basis van informatie, zelf een weloverwogen standpunt in kunnen nemen.

Goddank zijn er tegenwoordig dan toch partijen die daar anders over denken; die ons wél voor vol aanzien. Kijk maar naar deze schitterende mini-documentaire over het nieuwe, dodelijke Chinese coronavirus, gemaakt door Forum voor Democratie.

In de mini-docu — die eigenlijk een speciale uitzending is van het FVD Journaal — neemt Baudet ons mee naar het begin van de pandemie die tegenwoordig de hele wereld gegijzeld heeft, en bespreekt hij stap voor stap, het handelen van ons eigen kabinet, afgezet tegen het advies van Forum voor Democratie.

Steeds weer — en dan bedoel ik letterlijk steeds weer! — blijkt dat a) het kabinet het gevaar van dit nieuwe virus op ieder mogelijk moment onderschatte, b) dat FVD continu doorhad wat er moest gebeuren en c) dat het kabinet uiteindelijk toch gedwongen was het standpunt/advies van FVD over te nemen (zonder dat toe te geven, overigens).

Ook nu loopt FVD vooruit op het kabinet. Baudet dringt aan op grootschalige testen zodat we weten hoe groot het probleem daadwerkelijk is, mensen met corona geïsoleerd kunnen worden, en de rest van de mensen weer aan de slag kunnen zodat de economie op gang getrokken kan worden. Let wel, hij geeft aan dat FVD gelooft dat hier slechts één a twee weken voor nodig zijn, dus niet de maanden waar het kabinet op aan lijkt te sturen.

Kijken verplicht. Deze docu zet werkelijk heel helder uiteen het het corona-fiasco zich heeft ontwikkeld in ons land, hoe het kabinet gefaald heeft, en wat we nú moeten doen om het tij te keren.